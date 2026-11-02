Bask derbisinde kazanan Athletic Bilbao!

La Liga'nın 11. haftasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad, San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bask derbisinde gülen taraf Athletic Bilbao oldu. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.
İLK YARIDA ÜÇ GOL
Athletic Bilbao, 14. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti. Real Sociedad, 30. dakikada Luka Sucic'in golüyle eşitliği yakaladı.
İlk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazanan Athletic Bilbao'da 45+2. dakikada Alejandro Berenguer topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi.
İkinci yarıda skor değişmedi ve Athletic Bilbao, Bask derbisini 2-1 kazandı.
REAL SOCIEDAD'IN SERİSİ SONA ERDİ
Bu mağlubiyetle Real Sociedad'ın ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
ATHLETIC BILBAO 7. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Athletic Bilbao puanını 15'e yükselterek 7. sıraya çıktı. Real Sociedad ise 19 puanda kaldı ve 5. sıradaki yerini korudu.
İLK YARIDA ÜÇ GOL
Athletic Bilbao, 14. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti. Real Sociedad, 30. dakikada Luka Sucic'in golüyle eşitliği yakaladı.
İlk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazanan Athletic Bilbao'da 45+2. dakikada Alejandro Berenguer topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi.
İkinci yarıda skor değişmedi ve Athletic Bilbao, Bask derbisini 2-1 kazandı.
REAL SOCIEDAD'IN SERİSİ SONA ERDİ
Bu mağlubiyetle Real Sociedad'ın ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
ATHLETIC BILBAO 7. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Athletic Bilbao puanını 15'e yükselterek 7. sıraya çıktı. Real Sociedad ise 19 puanda kaldı ve 5. sıradaki yerini korudu.