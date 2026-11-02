Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu: Antonelli

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Meksika Grand Prix'si, Autódromo Hermanos Rodríguez Pisti'nde gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezona damga vuran Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli, Meksika'da elde ettiği 3'üncülükle kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan etti.
20 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ
İtalyan pilot, 2010 yılında 23 yaşındayken dünya şampiyonluğuna ulaşan Sebastian Vettel'in rekorunu geride bırakarak organizasyon tarihinin en genç dünya şampiyonu oldu.
ANTONELLI'NİN MUHTEŞEM SEZONU
Genç İtalyan pilot, geride kalan 19 yarışta 9 galibiyet ve 16 podyum elde etti.
İLK TURDA BÜYÜK HEYECAN
Yarışın başlangıcında Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi. Ancak Leclerc'in pist sınırlarını ihlal ettiği pozisyon incelemeye alındı ve Monakolu sürücüye 5 saniye zaman cezası verildi. Red Bull pilotu Max Verstappen de iyi bir başlangıç yaparak ön sıralara yükselirken Mercedes'ten George Russell ilk turdaki teması nedeniyle incelemeye alındı.
ASTON MARTIN İÇİN KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ
Mücadelenin ilk bölümünde Aston Martin iki pilotunu birden kaybetti. Fernando Alonso, yaşadığı teknik sorunun ardından yarıştan çekilirken Lance Stroll da aracını pist kenarına park etmek zorunda kaldı. Stroll'un yarış dışı kalmasıyla birlikte sanal güvenlik aracı uygulamasına geçildi.
ANTONELLI YARIŞTA LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli, rakiplerinin pit stoplarına girdiği bölümde liderliği ele geçirdi. 29. turda Lewis Hamilton'ın pit yoluna yönelmesiyle ilk sıraya yükselen İtalyan pilot, yarışın önemli bir bölümünü lastiklerini koruyarak geçirdi. 30. turda ilk pit stopunu gerçekleştiren Antonelli, piste dördüncü sırada döndü.
BOTTAS KAZA YAPTI, KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI
Yarışın en kritik anlarından biri 45. turda yaşandı. Cadillac pilotu Valtteri Bottas, aracında meydana gelen süspansiyon arızasının ardından kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından önce güvenlik aracı piste çıktı, 46. turda ise bariyerlerdeki hasar nedeniyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Bottas kazanın ardından aracından sağlıklı bir şekilde çıktı.
YENİDEN STARTTA VERSTAPPEN-HAMILTON MÜCADELESİ
Kırmızı bayrak sonrasında yarış durarak start prosedürüyle yeniden başladı. Max Verstappen liderliğini korurken Lewis Hamilton, Charles Leclerc'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Kimi Antonelli de Leclerc'i geçerek üçüncülüğe çıktı ve podyum mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı.
LİNDBLAD BARİYERLERE ÇARPTI
59. turda Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad'ın bariyerlere çarpmasıyla yarışta bir kez daha güvenlik aracı uygulamasına geçildi.
Güvenlik aracının ardından yarış olaysız bir şekilde start aldı ve sona erdi.
20 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ
İtalyan pilot, 2010 yılında 23 yaşındayken dünya şampiyonluğuna ulaşan Sebastian Vettel'in rekorunu geride bırakarak organizasyon tarihinin en genç dünya şampiyonu oldu.
ANTONELLI'NİN MUHTEŞEM SEZONU
Genç İtalyan pilot, geride kalan 19 yarışta 9 galibiyet ve 16 podyum elde etti.
YARIŞTA NELER OLDU?
'ÇOCUK' BAŞARDI! https://t.co/EX0NC2entA
— Sporx (@sporx) November 1, 2026
İLK TURDA BÜYÜK HEYECAN
Yarışın başlangıcında Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi. Ancak Leclerc'in pist sınırlarını ihlal ettiği pozisyon incelemeye alındı ve Monakolu sürücüye 5 saniye zaman cezası verildi. Red Bull pilotu Max Verstappen de iyi bir başlangıç yaparak ön sıralara yükselirken Mercedes'ten George Russell ilk turdaki teması nedeniyle incelemeye alındı.
ASTON MARTIN İÇİN KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ
Mücadelenin ilk bölümünde Aston Martin iki pilotunu birden kaybetti. Fernando Alonso, yaşadığı teknik sorunun ardından yarıştan çekilirken Lance Stroll da aracını pist kenarına park etmek zorunda kaldı. Stroll'un yarış dışı kalmasıyla birlikte sanal güvenlik aracı uygulamasına geçildi.
ANTONELLI YARIŞTA LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli, rakiplerinin pit stoplarına girdiği bölümde liderliği ele geçirdi. 29. turda Lewis Hamilton'ın pit yoluna yönelmesiyle ilk sıraya yükselen İtalyan pilot, yarışın önemli bir bölümünü lastiklerini koruyarak geçirdi. 30. turda ilk pit stopunu gerçekleştiren Antonelli, piste dördüncü sırada döndü.
BOTTAS KAZA YAPTI, KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI
Yarışın en kritik anlarından biri 45. turda yaşandı. Cadillac pilotu Valtteri Bottas, aracında meydana gelen süspansiyon arızasının ardından kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından önce güvenlik aracı piste çıktı, 46. turda ise bariyerlerdeki hasar nedeniyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Bottas kazanın ardından aracından sağlıklı bir şekilde çıktı.
YENİDEN STARTTA VERSTAPPEN-HAMILTON MÜCADELESİ
Kırmızı bayrak sonrasında yarış durarak start prosedürüyle yeniden başladı. Max Verstappen liderliğini korurken Lewis Hamilton, Charles Leclerc'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Kimi Antonelli de Leclerc'i geçerek üçüncülüğe çıktı ve podyum mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı.
LİNDBLAD BARİYERLERE ÇARPTI
59. turda Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad'ın bariyerlere çarpmasıyla yarışta bir kez daha güvenlik aracı uygulamasına geçildi.
Güvenlik aracının ardından yarış olaysız bir şekilde start aldı ve sona erdi.