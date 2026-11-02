Kimi Antonelli: 'Gerçekten inanılmaz'

Formula 1'de 2026'nın şampiyonu Kimi Antonelli oldu. Antonelli, şampiyonluğu kazandığı Meksika GP sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan pilot, "Başardık. Başardık. Mercedes ve ailem olmasa başaramazdım. Minnettarım bu anlara. Ölene kadar bu anlar benimle yaşayacak. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum." dedi.
Sözlerine devam eden şampiyon Antonelli, "İnanılmaz bir sezon oldu. Bu podyumu Max ve Lewis ile paylaşmak hakikaten inanılmazdı." diye konuştu.
Antonelli, "Bu hafta sonu biraz daha gergindim. Şu an çok mutluyum. Şu anda sezonun kalanının tadını çıkarabilirim." sözlerini sarf etti.
VERSTAPPEN'İN SÖZLERİ
Meksika GP'de yarışı kazanan Max Verstappen ise, "İnanılmaz! Kimi, harika bir sezon geçirdi. Bunu başarması çok etkileyici. Onu takımı ve ailesiyle kutlarken görmek çok mutlu ediciydi. Gelecek sene Kimi ile keyifli bir savaş vermeyi umuyorum." dedi.
Lewis Hamilton, "Kimi Antonelli ve Mercedes'e büyük tebrikler. Onları görmek inanılmaz. Başarıyı kutluyorlar. Bu sezon inanılmaz geçti. Bizim için zor bir gündü. Kazanacak hızımız vardı ama olmadı." sözlerini kullandı.
Sözlerine devam eden şampiyon Antonelli, "İnanılmaz bir sezon oldu. Bu podyumu Max ve Lewis ile paylaşmak hakikaten inanılmazdı." diye konuştu.
Antonelli, "Bu hafta sonu biraz daha gergindim. Şu an çok mutluyum. Şu anda sezonun kalanının tadını çıkarabilirim." sözlerini sarf etti.
VERSTAPPEN'İN SÖZLERİ
Meksika GP'de yarışı kazanan Max Verstappen ise, "İnanılmaz! Kimi, harika bir sezon geçirdi. Bunu başarması çok etkileyici. Onu takımı ve ailesiyle kutlarken görmek çok mutlu ediciydi. Gelecek sene Kimi ile keyifli bir savaş vermeyi umuyorum." dedi.
Lewis Hamilton, "Kimi Antonelli ve Mercedes'e büyük tebrikler. Onları görmek inanılmaz. Başarıyı kutluyorlar. Bu sezon inanılmaz geçti. Bizim için zor bir gündü. Kazanacak hızımız vardı ama olmadı." sözlerini kullandı.
Kimi Antonelli'nin metre metre şampiyonluğa sürdüğü anlar 🏆🇮🇹 https://t.co/0SQe4LxUEO
— Sporx (@sporx) November 1, 2026