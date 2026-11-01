Beşiktaş'ın kabusu Kasımpaşa!

Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçen Beşiktaş, bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu maçın ardından Beşiktaş için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya karşı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Beşiktaş, söz konusu 7 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçın ardından Beşiktaş için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya karşı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Beşiktaş, söz konusu 7 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.