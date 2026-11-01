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Beşiktaş'ın kabusu Kasımpaşa!

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 21:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın kabusu Kasımpaşa!
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Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçen Beşiktaş, bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu maçın ardından Beşiktaş için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya karşı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.





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