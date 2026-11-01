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Puanı Vincent Aboubakar kurtardı

Bodrum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Konuk ekibin Berat Yılmaz ile öne geçtiği mücadelede, Vincent Aboubakar'ın penaltı golüyle skora denge geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 21:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Puanı Vincent Aboubakar kurtardı
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

ÜMRANİYESPOR ERKEN GOL BULDU

Tümü
Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Berat Yılmaz, topu ağlara göndererek Ümraniyespor'u 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra beraberlik için rakip kaleye yüklenen Bodrum FK, Vincent Aboubakar ile skoru eşitlemeyi başardı.

dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kamerunlu golcü, meşin yuvarlağı filelere göndererek durumu 1-1 yaptı.

ABOUBAKAR'DAN KRİTİK GOL

Ev sahibi ekibin hücum hattındaki en önemli isimlerinden Vincent Aboubakar, attığı penaltı golüyle takımının erken gelen gole yanıt vermesini sağladı.

İlk yarıda iki takımın karşılıklı hücumları dikkat çekerken, Ümraniyespor özellikle maçın başlangıcında geliştirdiği ataklarla etkili oldu.

Bodrum FK, puanını 18'e, Ümraniyespor ise 14'e yükseltti.

Bodrumspor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Burak Kamalak, Sezgin Çınar, Sabri Öğe

Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Furkan Apaydın (Dk. 69 Emre Kaplan), Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira, Mustafa Erdilman (Dk. 60 Loshaj), Yusuf Sertkaya (Dk. 85 Adem Metin Türk), Ege Bilsel (Dk. 70 Berkay Aslan), Aboubakar, Providence (Dk. 85 Ege Arslan)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Yunus Emre Gedik (Dk. 80 Ali Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 62 Melih Bostan, Dk. 90+2 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 62 Tunahan Taşçı), Berat Yılmaz, Hostikka (Dk. 62 Kosoko), Soukou

Goller: Dk. 6 Berat Yılmaz (Ümraniyespor), Dk. 28 Aboubakar (Penaltıdan) (Bodrum FK)

Sarı kart: Dk. 83 Loshaj, Dk. 90+3 Ajeti (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 88 Berat Yılmaz (Ümraniyespor)

 

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