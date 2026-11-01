Amir Murillo: 'Rahatladık, kaybettik!'

Beşiktaş forması giyen Amir Murillo, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Murillo, "2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık. Yapmaya devam etmedik. Ritmimizi kaybettik. Rahatladık. Burada 2 önemli puanı bu yüzden kaybettik." dedi.
Amir Murillo, "Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Çok üzüntü verici. İçeride iyi oynuyoruz ama deplasmanları geliştirmemiz gerekiyor. Rekabet seviyesinde yukarıda olmak için bu performansları göstermemiz gerek." diye konuştu.
Beşiktaş'tan Taylan Bulut ise, "Yüzde yüz kazanmamız gereken bir maçtı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok." dedi.
Amir Murillo, "Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Çok üzüntü verici. İçeride iyi oynuyoruz ama deplasmanları geliştirmemiz gerekiyor. Rekabet seviyesinde yukarıda olmak için bu performansları göstermemiz gerek." diye konuştu.
Beşiktaş'tan Taylan Bulut ise, "Yüzde yüz kazanmamız gereken bir maçtı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok." dedi.