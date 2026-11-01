Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Başakşehir, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 25. dakikada Andres Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullayev kaydetti.
Bu galibiyetle ligdeki 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 14'e yükseltti ve 10. sıraya yerleşti. Üst üste 8. mağlubiyetini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı ve 17. sırada konumlandı.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Başakşehir, ligin 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Samsunspor ise aynı gün saat 16.00'da sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Başakşehir öne geçti. Soldan Brnic'in yerden ortasında Shomurodov, altıpasın hemen gerisinden tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Oyun kurmak isteyen kaleci Muhammed Şengezer'in ceza sahası dışında hatalı pası sonucunda araya giren Bayo, topu bekletmeden Coulibaly'ye aktardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.
26. dakikada turuncu-lacivertli takım, ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Kharebashvili'nin pasında topu Skov Olsen kontrol etti. Danimarkalı oyuncunun ceza yayından şutunda altıpasın içinde Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
41. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaluzinski'nin soldan kullandığı kornerde Emin Bayram, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Murat Şener
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen (Dk. 78 Fayzullaev), Kaluzinski, Skov Olsen (Dk. 78 Onur Ergün), Brnic (Dk. 78 Yusuf Sarı), Shomurodov (Dk. 83 Visca), Selke (Dk. 67 Bertuğ Yıldırım)
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Erakovic, Guarino (Dk. 46 Elayis Tavsan), Drapinski, Sekongo (Dk. 71 Assoumou), Celil Yüksel (Dk. 15 Ohlenschlaeger), Mendes, Tomasson, Watt (Dk. 71 Samed Onur), Coulibaly (Dk. 82 Jarju), Bayo
Goller: Dk. 10 Shomurodov, Dk. 26 Skov Olsen, Dk. 41 Emin Bayram, Dk. 75 Ba, Dk. 90+1 Fayzullaev (Başakşehir), Dk. 22 Coulibaly, Dk. 84 Elayis Tavsan (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Sekongo, Dk. 85 Erakovic (Samsunspor)
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 25. dakikada Andres Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullayev kaydetti.
Bu galibiyetle ligdeki 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 14'e yükseltti ve 10. sıraya yerleşti. Üst üste 8. mağlubiyetini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı ve 17. sırada konumlandı.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Başakşehir, ligin 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Samsunspor ise aynı gün saat 16.00'da sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Başakşehir öne geçti. Soldan Brnic'in yerden ortasında Shomurodov, altıpasın hemen gerisinden tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Oyun kurmak isteyen kaleci Muhammed Şengezer'in ceza sahası dışında hatalı pası sonucunda araya giren Bayo, topu bekletmeden Coulibaly'ye aktardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.
26. dakikada turuncu-lacivertli takım, ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Kharebashvili'nin pasında topu Skov Olsen kontrol etti. Danimarkalı oyuncunun ceza yayından şutunda altıpasın içinde Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
41. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaluzinski'nin soldan kullandığı kornerde Emin Bayram, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
75. dakikada Başakşehir, dördüncü kez ağları havalandırdı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Ba'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.Stat: Başakşehir Fatih Terim
84. dakikada Samsunspor farkı 2'ye indirdi. Elayis Tavsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şuutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu: 4-2.
90+1. dakikada ev sahibi takım, 5. golü kaydetti. Kharebashvili'nin sol çaprazdan ortasında Fayzullaev, altıpas içinde topa dokunarak
filelere gönderdi: 5-2.
İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 5-2 kazandı.
84. dakikada Samsunspor farkı 2'ye indirdi. Elayis Tavsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şuutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu: 4-2.
90+1. dakikada ev sahibi takım, 5. golü kaydetti. Kharebashvili'nin sol çaprazdan ortasında Fayzullaev, altıpas içinde topa dokunarak
filelere gönderdi: 5-2.
İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 5-2 kazandı.
Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Murat Şener
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen (Dk. 78 Fayzullaev), Kaluzinski, Skov Olsen (Dk. 78 Onur Ergün), Brnic (Dk. 78 Yusuf Sarı), Shomurodov (Dk. 83 Visca), Selke (Dk. 67 Bertuğ Yıldırım)
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Erakovic, Guarino (Dk. 46 Elayis Tavsan), Drapinski, Sekongo (Dk. 71 Assoumou), Celil Yüksel (Dk. 15 Ohlenschlaeger), Mendes, Tomasson, Watt (Dk. 71 Samed Onur), Coulibaly (Dk. 82 Jarju), Bayo
Goller: Dk. 10 Shomurodov, Dk. 26 Skov Olsen, Dk. 41 Emin Bayram, Dk. 75 Ba, Dk. 90+1 Fayzullaev (Başakşehir), Dk. 22 Coulibaly, Dk. 84 Elayis Tavsan (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Sekongo, Dk. 85 Erakovic (Samsunspor)