Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Gaziantep FK
0
CANLI
33'
Kasımpaşa
0
Beşiktaş
1
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
5
Eyüpspor
1
CANLI
34'
Bodrum FK
1
Ümraniye
1
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
CANLI
4'
Liverpool
0
Arsenal
0
CANLI
55'
Racing Santander
0
Real Madrid
3
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
BİTTİ
Lazio
2
Cagliari
1
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
CANLI
19'
Lyon
0
Angers
0
Dün
BİTTİ
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Başakşehir'den Samsunspor'a farklı tarife!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 5-2 mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini aldı; Samsunspor ise bu sonuçla üst üste 8. mağlubiyetini yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 18:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başakşehir'den Samsunspor'a farklı tarife!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Başakşehir, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 25. dakikada Andres Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullayev kaydetti.

Tümü
Samsunspor'un golleri ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Elayis Tavsan'dan geldi.

Bu galibiyetle ligdeki 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 14'e yükseltti ve 10. sıraya yerleşti. Üst üste 8. mağlubiyetini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı ve 17. sırada konumlandı.

GELECEK HAFTA RAKİPLERİ

Başakşehir, ligin 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Samsunspor ise aynı gün saat 16.00'da sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Başakşehir öne geçti. Soldan Brnic'in yerden ortasında Shomurodov, altıpasın hemen gerisinden tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Oyun kurmak isteyen kaleci Muhammed Şengezer'in ceza sahası dışında hatalı pası sonucunda araya giren Bayo, topu bekletmeden Coulibaly'ye aktardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.
26. dakikada turuncu-lacivertli takım, ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Kharebashvili'nin pasında topu Skov Olsen kontrol etti. Danimarkalı oyuncunun ceza yayından şutunda altıpasın içinde Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
41. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaluzinski'nin soldan kullandığı kornerde Emin Bayram, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

75. dakikada Başakşehir, dördüncü kez ağları havalandırdı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Ba'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.
84. dakikada Samsunspor farkı 2'ye indirdi. Elayis Tavsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şuutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu: 4-2.
90+1. dakikada ev sahibi takım, 5. golü kaydetti. Kharebashvili'nin sol çaprazdan ortasında Fayzullaev, altıpas içinde topa dokunarak
filelere gönderdi: 5-2.
İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 5-2 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Murat Şener
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen (Dk. 78 Fayzullaev), Kaluzinski, Skov Olsen (Dk. 78 Onur Ergün), Brnic (Dk. 78 Yusuf Sarı), Shomurodov (Dk. 83 Visca), Selke (Dk. 67 Bertuğ Yıldırım)
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Erakovic, Guarino (Dk. 46 Elayis Tavsan), Drapinski, Sekongo (Dk. 71 Assoumou), Celil Yüksel (Dk. 15 Ohlenschlaeger), Mendes, Tomasson, Watt (Dk. 71 Samed Onur), Coulibaly (Dk. 82 Jarju), Bayo
Goller: Dk. 10 Shomurodov, Dk. 26 Skov Olsen, Dk. 41 Emin Bayram, Dk. 75 Ba, Dk. 90+1 Fayzullaev (Başakşehir), Dk. 22 Coulibaly, Dk. 84 Elayis Tavsan (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Sekongo, Dk. 85 Erakovic (Samsunspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.