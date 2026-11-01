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Fenerbahçe arsaVev, Giresun Sanayispor'a gol oldu yağdı

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 8-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 16:57
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe arsaVev, Giresun Sanayispor'a gol oldu yağdı
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 8-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstün oynayan konuk ekip, 49 (Penaltıdan) ve 80. dakikalarda Staskova, 61, 72 ve 87. dakikalarda Mesude Alayont, 69 ve 81. dakikalarda Kajan ve 76. dakikada Ece Türkoğlu ile goller buldu.

Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.



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