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Reis yönetiminde Trabzonspor'dan 5'te 5!

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak 15 puan topladı ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 18:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Reis yönetiminde Trabzonspor'dan 5'te 5!
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Trabzonspor, ligde Thomas Reis yönetiminde 5 maçtan 15 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Alman teknik adamla 5 lig maçında 15 puan elde etti.

Sezonun ilk 5 haftasında 1,4 puan ortalamasıyla oynayan Trabzonspor, Reis yönetiminde 3 puan ortalamasını yakaladı.

Gaziantep FK galibiyetiyle puanını 22'ye yükselten Karadeniz ekibi, üçüncü sıradaki yerini korudu.

Bordo-mavililer, Süper Lig'deki 5 lig maçında 15 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.



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