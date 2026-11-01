Reis yönetiminde Trabzonspor'dan 5'te 5!

Trabzonspor, ligde Thomas Reis yönetiminde 5 maçtan 15 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Alman teknik adamla 5 lig maçında 15 puan elde etti.
Sezonun ilk 5 haftasında 1,4 puan ortalamasıyla oynayan Trabzonspor, Reis yönetiminde 3 puan ortalamasını yakaladı.
Gaziantep FK galibiyetiyle puanını 22'ye yükselten Karadeniz ekibi, üçüncü sıradaki yerini korudu.
Bordo-mavililer, Süper Lig'deki 5 lig maçında 15 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.
Sezonun ilk 5 haftasında 1,4 puan ortalamasıyla oynayan Trabzonspor, Reis yönetiminde 3 puan ortalamasını yakaladı.
Gaziantep FK galibiyetiyle puanını 22'ye yükselten Karadeniz ekibi, üçüncü sıradaki yerini korudu.
Bordo-mavililer, Süper Lig'deki 5 lig maçında 15 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.