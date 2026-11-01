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Noah Saviolo: "Takımımla gurur duyuyorum"

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Noah Saviolo açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 18:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Noah Saviolo: 'Takımımla gurur duyuyorum'
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Noah Saviolo, takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Gaziantep FK karşısındaki performanslarını değerlendiren Saviolo, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iyi bir maç çıkardık diyebiliriz. Maçın başından sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takımımla gurur duyuyorum."

"ARAL DA BEN DE TAKIMIN BAŞARISI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Aral ile arasındaki forma rekabetine ilişkin konuşan Saviolo, takımın başarısını her şeyin önünde tuttuğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim için bu konuda herhangi bir sorun yok. Çünkü bizim için en önemli şey takımın kazanması. Sahada olduğum zaman da olmadığım zaman da takımın kazanması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Aral da ben de her zaman takımın başarısı için mücadele ediyoruz. Onun çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve kendisiyle gurur duyuyorum."

"FUTBOLUN BİR PARÇASI"

Takımın performansına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Saviolo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Bana göre ilk yarıyı iyi geçirdik. Elbette daha iyisini yapabiliriz ancak futbol böyle bir oyun. Önümüzdeki maçta neler olacağını göreceğiz."



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