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Fenerbahçe Tarfin, TOFAŞ karşısında hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği TOFAŞ'I 88-77 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 17:38 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 18:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, TOFAŞ karşısında hata yapmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı.

TOFAŞ ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Berk Kurtulmuş

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 9, Sargiunas 13, Juzang 9, Key 17, Sertaç Şanlı 6, Larkin, Bingham 7, Horton-Tucker 18, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim 2, Clyburn 3

TOFAŞ: Jones 20, Efe Postel 4, Thurman 8, Sadık Emir Kabaca 9, McNeace, Carter 4, Nutall 10, Emirhan Serbest 3, Reynolds 16, Leon Apaydın 3

1. Periyot: 25-21

Devre: 47-43

3. Periyot: 70-59

Beş faulle çıkan oyuncu: 21.50 Carter (TOFAŞ)

 



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