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Bayern Münih'ten Erling Haaland açıklaması!

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dresen, kulübün Erling Haaland'ın transferi için düşüncesinin olmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'ten Erling Haaland açıklaması!
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Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dresen, Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dresen, Manchester City'nin maruz kalabileceği olası yaptırımlarla birlikte Erling Haaland'a ilgileri olup olmadığı sorusuna cevap verdi.

Jan-Christian Dresen, "Dünyanın en iyi forvetine sahibiz ve Avrupa'da rakipsiz bir hücum hattımız var. Bu nedenle, bizim açımızdan Haaland'ı transfer etmek kesinlikle söz konusu değil." sözlerini sarf etti.

Dresen, olası Haaland transferinde Norveçli golcünün yüksek maaşını karşılayıp karşılayamayacakları yönünde gelen sorunun ardından, "Bunu karşılayabileceğimizi kanıtladık. Premier Lig'den oyuncu transfer edebilecek kapasitemiz var. Bunu Kane, Diaz ve Olise ile kanıtladık. Harika bir takımımız var ve kadromuzdan çok memnunuz." dedi.

Manchester City'de bu sezon 12 maçta süre bulan Haaland, 13 gol sevinci yaşadı.

 



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