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Çorum FK, Burak Yılmaz ile çıkışa geçti

Arca Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 15:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, Burak Yılmaz ile çıkışa geçti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanarak 9 puan topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol 1. Lig play-off finalini kazanarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı takım, sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

İkinci hafta evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, üçüncü hafta ise deplasmanda Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldu.

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Ligin 4. haftasında Eyüpspor'u evinde 3-0, beşinci haftasında Samsunspor'u deplasmanda 5-1 yenen kırmızı-siyahlılar, 6. hafta ise evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenildi.

Süper Lig'de çıktığı ilk 6 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile 24 Eylül'de yollarını ayırdı. Bu göreve Burak Yılmaz getirildi.

25 Eylül'de takımla birlikte çalışmalara başlayan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımın başında ilk sınavını, en son çalıştırdığı Gaziantep FK karşısında verdi.

Deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, 8. hafta evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

9. hafta Göztepe'ye deplasmanda 2-0 yenilen Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde tek mağlubiyetini aldı.

Ligin 10'uncu haftasında ise Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışına girdiği Erzurumspor FK'yi deplasmanda 3-1 yenen Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Ligde çıktığı 10 maçta 21 gol atıp 16 gol yiyen Çorum FK, topladığı 16 puan ile ligin 6. sırasında yer aldı.

Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum ekibi, ligin 11. haftasında evinde, aynı puana sahip Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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