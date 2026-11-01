Boluspor ilk galibiyetini Sivasspor karşısında aldı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekip Boluspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
BOLUSPOR MAÇA HIZLI BAŞLADI!
Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor, henüz 3. dakikada Alptekin Çaylı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 11. dakikada Zeki Dursun'un golüyle farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi.
SİVASSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ!
Ev sahibi Sivasspor, 14. dakikada Yusuf Cihat Çelik'in attığı golle farkı bire indirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmayınca Boluspor, Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BOLUSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Bu sonuçla Boluspor, Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Konuk ekip, puanını 4'e yükselterek 20. sırada yer aldı.
SİVASSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI!
Sahasında Boluspor'a mağlup olan Sivasspor, ligde üst üste 4. maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ev sahibi ekip, 13 puanla 17. sırada kaldı.
BOLUSPOR MAÇA HIZLI BAŞLADI!
Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor, henüz 3. dakikada Alptekin Çaylı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 11. dakikada Zeki Dursun'un golüyle farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi.
SİVASSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ!
Ev sahibi Sivasspor, 14. dakikada Yusuf Cihat Çelik'in attığı golle farkı bire indirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmayınca Boluspor, Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BOLUSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Bu sonuçla Boluspor, Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Konuk ekip, puanını 4'e yükselterek 20. sırada yer aldı.
SİVASSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI!
Sahasında Boluspor'a mağlup olan Sivasspor, ligde üst üste 4. maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ev sahibi ekip, 13 puanla 17. sırada kaldı.