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Boluspor ilk galibiyetini Sivasspor karşısında aldı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 15:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Boluspor ilk galibiyetini Sivasspor karşısında aldı!
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konuk ekip Boluspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

BOLUSPOR MAÇA HIZLI BAŞLADI!

Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor, henüz 3. dakikada Alptekin Çaylı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 11. dakikada Zeki Dursun'un golüyle farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi.

SİVASSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ!

Ev sahibi Sivasspor, 14. dakikada Yusuf Cihat Çelik'in attığı golle farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca Boluspor, Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BOLUSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI!

Bu sonuçla Boluspor, Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Konuk ekip, puanını 4'e yükselterek 20. sırada yer aldı.

SİVASSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI!

Sahasında Boluspor'a mağlup olan Sivasspor, ligde üst üste 4. maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ev sahibi ekip, 13 puanla 17. sırada kaldı.



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