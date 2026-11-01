Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun, alınan mağlubiyetin ardından şu saatlerde olağanüstü toplantı halinde.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, saat 14.00'te olağanüstü toplandı.
Toplantıda Göztepe mağlubiyetinin ardından kulübün geleceğine ilişkin birçok konunun değerlendirileceği belirtildi.
İSTİFA SEÇENEĞİ MASADA!
Haberde, yönetim kurulunun gerçekleştireceği olağanüstü toplantıda istifa dahil bir çok konuyu ele alacağı belirtildi.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, saat 14.00'te olağanüstü toplandı.
Toplantıda Göztepe mağlubiyetinin ardından kulübün geleceğine ilişkin birçok konunun değerlendirileceği belirtildi.
İSTİFA SEÇENEĞİ MASADA!
Haberde, yönetim kurulunun gerçekleştireceği olağanüstü toplantıda istifa dahil bir çok konuyu ele alacağı belirtildi.