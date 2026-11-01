Bugün
16:00
Trabzonspor
Gaziantep FK
Bugün
19:00
Kasımpaşa
Beşiktaş
CANLI
56'
Amed Sportif
4
Eyüpspor
0
Bugün
19:00
Bodrum FK
Ümraniye
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
Bugün
19:30
Liverpool
Arsenal
Bugün
18:15
Racing Santander
Real Madrid
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
17:00
Lazio
Cagliari
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
Bugün
19:15
Lyon
Angers
Dün
23:00
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplandı!

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte yönetim olağanüstü toplandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 14:33
Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun, alınan mağlubiyetin ardından şu saatlerde olağanüstü toplantı halinde.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, saat 14.00'te olağanüstü toplandı.

Toplantıda Göztepe mağlubiyetinin ardından kulübün geleceğine ilişkin birçok konunun değerlendirileceği belirtildi.

İSTİFA SEÇENEĞİ MASADA!

Haberde, yönetim kurulunun gerçekleştireceği olağanüstü toplantıda istifa dahil bir çok konuyu ele alacağı belirtildi.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.