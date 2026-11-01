Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet hasretine son vermek!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Fatih Tokail düdük çalacak.
Son lig maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan başkent ekibi, haftaya 8 puanla 16. sırada girdi.
GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR!
Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, ilk iki haftayı kayıpsız tamamladı.
Ancak kırmızı-siyahlılar, sonraki 7 lig karşılaşmasında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak galibiyet elde edemedi.
Bu süreçte Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan Gençlerbirliği; Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir, Galatasaray ve Konyaspor'a mağlup oldu.
KUPADA FARKLI KAZANDI
Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Başkent ekibi, rakibini 5-0 mağlup ederek tur atladı.
ALANYASPOR'A KARŞI 6 MAÇTIR YENİLMİYOR
Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Kırmızı-siyahlılar, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Başkent temsilcisi, Alanyaspor karşısındaki son yenilgisini 4 Mart 2018'de yaşadı.
Gençlerbirliği, rakibine karşı yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürerek ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.
Son lig maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan başkent ekibi, haftaya 8 puanla 16. sırada girdi.
GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR!
Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, ilk iki haftayı kayıpsız tamamladı.
Ancak kırmızı-siyahlılar, sonraki 7 lig karşılaşmasında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak galibiyet elde edemedi.
Bu süreçte Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan Gençlerbirliği; Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir, Galatasaray ve Konyaspor'a mağlup oldu.
KUPADA FARKLI KAZANDI
Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Başkent ekibi, rakibini 5-0 mağlup ederek tur atladı.
ALANYASPOR'A KARŞI 6 MAÇTIR YENİLMİYOR
Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Kırmızı-siyahlılar, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Başkent temsilcisi, Alanyaspor karşısındaki son yenilgisini 4 Mart 2018'de yaşadı.
Gençlerbirliği, rakibine karşı yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürerek ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.