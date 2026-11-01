Bugün
16:00
Trabzonspor
Gaziantep FK
Bugün
19:00
Kasımpaşa
Beşiktaş
CANLI
59'
Amed Sportif
4
Eyüpspor
0
Bugün
19:00
Bodrum FK
Ümraniye
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
Bugün
19:30
Liverpool
Arsenal
Bugün
18:15
Racing Santander
Real Madrid
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
17:00
Lazio
Cagliari
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
Bugün
19:15
Lyon
Angers
Dün
23:00
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet hasretine son vermek!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Son 7 lig maçında galibiyet elde edemeyen başkent ekibi, rakibi karşısında kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 14:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet hasretine son vermek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Fatih Tokail düdük çalacak.

Son lig maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan başkent ekibi, haftaya 8 puanla 16. sırada girdi.

GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, ilk iki haftayı kayıpsız tamamladı.

Ancak kırmızı-siyahlılar, sonraki 7 lig karşılaşmasında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan Gençlerbirliği; Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir, Galatasaray ve Konyaspor'a mağlup oldu.

KUPADA FARKLI KAZANDI

Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi, rakibini 5-0 mağlup ederek tur atladı.

ALANYASPOR'A KARŞI 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-siyahlılar, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Başkent temsilcisi, Alanyaspor karşısındaki son yenilgisini 4 Mart 2018'de yaşadı.

Gençlerbirliği, rakibine karşı yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürerek ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.