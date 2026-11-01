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Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!

Metin Öztürk, yönetim kurulu toplantısında yaşanan olayların ardından Galatasaray'daki tüm görevlerinden istifa etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 12:57 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 13:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylara tepki göstererek istifa kararını duyurdu.

İSTİFA KARARINI DUYURDU

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.

Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.

Saygılarımla."



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