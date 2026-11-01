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Galatasaray'da Batrakov'a Avrupa devlerinden yakın takip

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov, dünya devlerini peşine taktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 10:48
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Batrakov'a Avrupa devlerinden yakın takip
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Batrakov
Batrakov
Galatasaray
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov için Avrupa kulüplerinin takipte olduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Barcelona ve Paris Saint-Germain, Liverpool ile Arsenal'ın ardından 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusunu izlemeye aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde attığı 2 golle dikkat çeken Batrakov'un, Barcelona ve PSG'nin scout ekipleri tarafından takip edildiği, iki kulübün transfer listelerinde üst sıralarda bulunduğu öne sürüldü.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 11 maça çıkan Rus yıldız, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.



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