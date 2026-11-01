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Galatasaray'da Osimhen'e Konya dönüşü jest

İkinci kez baba olan Victor Osimhen, Konyaspor maçının ardından ailesine daha erken kavuşması için özel uçakla İstanbul'a döndü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 11:21
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen'e Konya dönüşü jest
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Konyaspor deplasmanı öncesinde ikinci kez baba olan ve karşılaşmadan saatler önce özel uçakla Konya'ya giden Osimhen, dönüşte de yine takımdan ayrı kaldı ve özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun Nijeryalı golcüye, "Özel uçak burada. Çocuğuna erken kavuş, beraber dönelim" dediği ve Osimhen'in kendisini Konya'ya getiren özel uçakla İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Osimhen'in, takımla birlikte gitmesi halinde en az 1,5-2 saatlik bir gecikme yaşanacak olması nedeniyle böyle bir karar alındığı öğrenildi.



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