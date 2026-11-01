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Fernando Muslera hatalarıyla maça damga vurdu!

Fernando Muslera, Estudiantes - Instituto maçının henüz başında yaptığı hata ile maça damga vurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 14:32 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 14:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fernando Muslera hatalarıyla maça damga vurdu!
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Arjantin Ligi'nin 15. haftasında Estudiantes ile Instituto karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi. Uruguaylı file bekçisinin yediği ilk golde yaptığı hata karşılaşmaya damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 3. dakikasında savunmadan aldığı pası kontrol eden Uruguaylı kaleci, kendisine baskı yapan Facundo Suarez'i çalımlamak istedi. Ancak topun kontrolünü kaybeden 40 yaşındaki file bekçisi, rakibinin araya girmesine engel olamadı. Susrez, boş kaleye yaptığı vuruşla Instituto'yu 1-0 öne geçirdi.

Muslera, ikinci yarının hemen başında bir hata daha yaptı. Kullanılan kornerde topu uzaklaştırmak için kalesinden çıkan deneyimli kaleci, zamanlamayı ayarlayamadı. Leonel Mosevich, Muslera'nın önünde yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarının 6. dakikasında Jhon Córdoba'nın sağ kanattan yaptığı vuruşta yakın direği kapatan Uruguaylı kaleci, öne doğru bir adım atınca topun ağlarla buluşmasına engel olamadı.

Estudiantes 50. dakikada Santiago Nunez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 58. dakikada Guido Carrillo, 65. dakikada Tiago Palacios ve 86. dakikada Fabricio Perez'in golleriyle 3-3'ü yakaladı.



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