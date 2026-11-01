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Enes Ünal attı, Getafe kazandı!

La Liga'nın 11. haftasında Getafe, sahasında Sevilla'yı 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 18:01
Fotoğraf: Imago
Enes Ünal attı, Getafe kazandı!
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La Liga'nın 11. haftasında Getafe ile Sevilla, Coliseum Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin 19. dakikasında Salas'ın golüyle Sevilla 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 68. dakikada sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi.

ENES ÜNAL'DAN GOL VE ASİST

İkinci yarıya etkili başlayan Getafe, 68. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Enes Ünal, 74. dakikada Martin Satriano'nun kaydettiği golün de asistini yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

İlk 11'de başladığı karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz, galibiyette başrol oynadı.

SEVILLA 10 KİŞİ KALDI, GETAFE FARKI AÇTI

Sevilla'da Manuel Bueno, 90+1. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Getafe'de Orel Mangala, 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Ev sahibi ekip, Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükselterek 12. sıraya yerleşti. Sevilla ise 17 puanda kalarak 6. sırada yer aldı.



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