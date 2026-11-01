Enes Ünal attı, Getafe kazandı!

La Liga'nın 11. haftasında Getafe ile Sevilla, Coliseum Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin 19. dakikasında Salas'ın golüyle Sevilla 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 68. dakikada sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Getafe, 68. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Enes Ünal, 74. dakikada Martin Satriano'nun kaydettiği golün de asistini yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
İlk 11'de başladığı karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz, galibiyette başrol oynadı.
SEVILLA 10 KİŞİ KALDI, GETAFE FARKI AÇTI
Sevilla'da Manuel Bueno, 90+1. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Getafe'de Orel Mangala, 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Ev sahibi ekip, Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükselterek 12. sıraya yerleşti. Sevilla ise 17 puanda kalarak 6. sırada yer aldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 68. dakikada sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi.
ENES ÜNAL'DAN GOL VE ASİST
Milli oyuncumuz Enes Ünal, LaLiga'daki 7 maçlık gol hasretini sonlandırıyor! 👏🇹🇷 https://t.co/a71epvsG8x
— Sporx (@sporx) November 1, 2026
İkinci yarıya etkili başlayan Getafe, 68. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Enes Ünal, 74. dakikada Martin Satriano'nun kaydettiği golün de asistini yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
İlk 11'de başladığı karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz, galibiyette başrol oynadı.
SEVILLA 10 KİŞİ KALDI, GETAFE FARKI AÇTI
Sevilla'da Manuel Bueno, 90+1. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Getafe'de Orel Mangala, 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Ev sahibi ekip, Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükselterek 12. sıraya yerleşti. Sevilla ise 17 puanda kalarak 6. sırada yer aldı.