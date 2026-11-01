Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Mardinspor, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Mardinspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbulspor, 7. dakikada Elvin Mendy ile 1-0 öne geçti.
Mardinspor, 42. dakikada Mallik Wilks ve 59. dakikada Olarenwaju Kayode'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Konuk ekip Mardinspor'da Zdravko Dimitrov, 77. dakikada penaltıdan faydalanamadı.
Bu sonucun ardından Mardinspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 24 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.
Mardinspor, gelecek hafta sahasında Batman Petrolspor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.
Mardinspor, 42. dakikada Mallik Wilks ve 59. dakikada Olarenwaju Kayode'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Konuk ekip Mardinspor'da Zdravko Dimitrov, 77. dakikada penaltıdan faydalanamadı.
Bu sonucun ardından Mardinspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 24 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.
Mardinspor, gelecek hafta sahasında Batman Petrolspor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.