Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Gaziantep FK
0
CANLI
36'
Kasımpaşa
0
Beşiktaş
1
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
5
Eyüpspor
1
CANLI
37'
Bodrum FK
1
Ümraniye
1
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
CANLI
7'
Liverpool
0
Arsenal
0
CANLI
58'
Racing Santander
0
Real Madrid
3
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
BİTTİ
Lazio
2
Cagliari
1
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
CANLI
22'
Lyon
0
Angers
0
Dün
BİTTİ
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Mardinspor, ligde yükselişe geçti!

1. Lig'de Mardinspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 17:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mardinspor, ligde yükselişe geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Mardinspor, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Mardinspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbulspor, 7. dakikada Elvin Mendy ile 1-0 öne geçti.

Mardinspor, 42. dakikada Mallik Wilks ve 59. dakikada Olarenwaju Kayode'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Konuk ekip Mardinspor'da Zdravko Dimitrov, 77. dakikada penaltıdan faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Mardinspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 24 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.

Mardinspor, gelecek hafta sahasında Batman Petrolspor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.