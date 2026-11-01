Diyarbakır'da 6 gol ve kırmızı kart! Amed SF'den farklı zafer

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed SK ile Eyüpspor, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekip, 13. dakikada Ermal Krasniqi'nin golüyle öne geçti. Gift Orban, 35. dakikada farkı ikiye çıkarırken, 42. dakikada sahneye çıkan Samuel Ballet ilk yarının skorunu belirledi.
İkinci yarıda da etkili olan Amed SK, 51. dakikada Ballet'in golüyle skoru 4-0'a getirdi. Eyüpspor, 73. dakikada Ahmed Abdullahi ile farkı üçe indirdi.
TOP AĞLARDA ANCAK BAYRAK HAVADA!
Amed SK'nin 28. dkikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba, ortasını ceza yayının gerisine gönderdi. O bölgede Furkan Soyalp, sağ ayağıyla gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve herkesi geçen top kalenin sağ köşesinden ağlarla buluştu. Ancak kale sahasında savunmanın önünde bulunan Orban'ın kaleci Emre'nin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle yardımcı hakemin bayrağı havalandı. Pozisyonda ofsayt kararı verildi.
BALLET ÖNCE HAT-TRICK YAPTI, SONRA ATILDI
Attığı üç golle galibiyetin başrolünü üstlenen Samuel Ballet, karşılaşmanın 90+1. dakikasında kırmızı kart gördü. Ballet, Süper Lgi'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
AMED SK'NIN SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Amed SK, puanını 23'e yükseltti.
EYÜPSPOR'A ÜST ÜSTE 7. YENİLGİ
Eyüpspor ise ligde üst üste 7. mağlubiyetini aldı. Kötü gidişatına Diyarbakır deplasmanında da son veremeyen İstanbul temsilcisi, 3 puanla son sırada kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Amed, Galatasaray deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın 7. dakikasında ev sahibi ekibin oyuncusu Lutin, savunma arkasına hareketlenen Ballet'e havadan pasını gönderdi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ballet'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, az farkla üstten auta çıktı.
8. dakikada Amed Sportif Faaliyetler atağında Dia Saba'nın ceza sahası ön çizgisine gönderdiği havadan topu Ballet karşıladı. Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin, zamanında müdahale ederek meşin yuvarlağı taca gönderdi.
13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Krasnic, rakip yarı sahanın sağından ceza sahasına yönelerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
28. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba, topu ceza yayı gerisine gönderdi. Bu noktada meşin yuvarlakla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak kale sahasında bulunan Orban'ın kaleci Emre Bilgin'in görüş açısını kapattığı gerekçesiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem, pozisyonun ardından ofsayt kararı verdi ve gol geçerlilik kazanmadı.
35. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Orban, dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
42. dakikada Dia Saba, rakip ceza sahasının sağ kanadında kontrol ettiği topu sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Orban'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Orban, meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Bu noktada topu önünde bulan Ballet, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Dia Saba, sol köşeden kullanılan kornerde paslaşarak topu Ballet'e aktardı. Ballet'in ara pasında yeniden topla buluşan Dia Saba, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Konuk ekibin kalecisi Emre Bilgin, topu uzaklaştırdı. Bilgin, müdahalenin ardından sakatlık yaşadı.
51. dakikada Raveloson, savunma arkasına hareketlenen Ballet'e havadan pasını gönderdi. Kaleci Emre Bilgin'in müdahale etmek için kalesinden çıktığı pozisyonda hızlı davranan Ballet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.
60. dakikada Ballet'in savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Dia Saba, kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kaldı. Dia Saba'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.
66. dakikada konuk ekip, sağ kanattan rakip ceza sahasına girdi. Sol kanatta topla buluşan Abdullahi'nin kaleye gönderdiği şutta, Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Lafont meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
73. dakikada El Yamiq, kendi yarı alanından savunma arkasına hareketlenen Abdullahi'ye derinlemesine pas gönderdi. Topu kontrol ederek ceza sahasına giren Abdullahi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetti: 4-1.
82. dakikada ev sahibi ekipte Yira Sor, sol kanattan ceza sahasına girdiği sırada El Yamiq'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Ballet, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluşturdu. Ballet, bu golle kendisinin üçüncü, takımının ise beşinci golünü kaydetti: 5-1.
88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ballet, pasını sol çaprazda bulunan Yira Sor'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yira Sor'un uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakem, ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşmanın 88. dakikasındaki pozisyonun ardından VAR'dan maçın hakemi Alpaslan Şen'e inceleme tavsiyesinde bulunuldu. Monitörde pozisyonu izleyen Şen, Ballet'in El Yamiq ile girdiği mücadelede rakibinin yüzüne yaptığı müdahaleyi şiddetli hareket olarak değerlendirdi. Hakem, Ballet'e direkt kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyun dışı bıraktı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Alpaslan Şen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Mehmet Yeşil, Umut Meraş (Dk. 86 Kahraman Demirtaş), Krasnic (Dk. 54 Ali Turap Bülbül), Furkan Soyalp (Dk. 54 Gökhan Gül), Raveloson, Lutin, Dia Saba (Dk. 77 Yira Sor), Ballet, Orban (Dk. 77 Khalil)
Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Jules, Talha Ülvan (Dk. 31 Hamza Yiğit Akman), Da Costa, Massanga, Mete Kaan Demir, Pintor (Dk. 85 Arda Yavuz), Bilal Boutobba (Dk. 62 Michalak), Raux Yao (Dk. 62 Sabiri), Yusuf Barası (Dk. 46 Abdullahi)
Goller: Dk. 13 Krasnic, Dk. 35 Orban, Dk. 42, Dk. 51 ve Dk. 83 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 73 Abdullahi (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 44 El Yamiq (Eyüpspor)
İkinci yarıda da etkili olan Amed SK, 51. dakikada Ballet'in golüyle skoru 4-0'a getirdi. Eyüpspor, 73. dakikada Ahmed Abdullahi ile farkı üçe indirdi.
TOP AĞLARDA ANCAK BAYRAK HAVADA!
Amed SK'nin 28. dkikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba, ortasını ceza yayının gerisine gönderdi. O bölgede Furkan Soyalp, sağ ayağıyla gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve herkesi geçen top kalenin sağ köşesinden ağlarla buluştu. Ancak kale sahasında savunmanın önünde bulunan Orban'ın kaleci Emre'nin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle yardımcı hakemin bayrağı havalandı. Pozisyonda ofsayt kararı verildi.
BALLET ÖNCE HAT-TRICK YAPTI, SONRA ATILDI
Attığı üç golle galibiyetin başrolünü üstlenen Samuel Ballet, karşılaşmanın 90+1. dakikasında kırmızı kart gördü. Ballet, Süper Lgi'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
AMED SK'NIN SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Amed SK, puanını 23'e yükseltti.
EYÜPSPOR'A ÜST ÜSTE 7. YENİLGİ
Eyüpspor ise ligde üst üste 7. mağlubiyetini aldı. Kötü gidişatına Diyarbakır deplasmanında da son veremeyen İstanbul temsilcisi, 3 puanla son sırada kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Amed, Galatasaray deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın 7. dakikasında ev sahibi ekibin oyuncusu Lutin, savunma arkasına hareketlenen Ballet'e havadan pasını gönderdi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ballet'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, az farkla üstten auta çıktı.
8. dakikada Amed Sportif Faaliyetler atağında Dia Saba'nın ceza sahası ön çizgisine gönderdiği havadan topu Ballet karşıladı. Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin, zamanında müdahale ederek meşin yuvarlağı taca gönderdi.
13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Krasnic, rakip yarı sahanın sağından ceza sahasına yönelerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
28. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba, topu ceza yayı gerisine gönderdi. Bu noktada meşin yuvarlakla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak kale sahasında bulunan Orban'ın kaleci Emre Bilgin'in görüş açısını kapattığı gerekçesiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem, pozisyonun ardından ofsayt kararı verdi ve gol geçerlilik kazanmadı.
35. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Orban, dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
42. dakikada Dia Saba, rakip ceza sahasının sağ kanadında kontrol ettiği topu sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Orban'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Orban, meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Bu noktada topu önünde bulan Ballet, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Dia Saba, sol köşeden kullanılan kornerde paslaşarak topu Ballet'e aktardı. Ballet'in ara pasında yeniden topla buluşan Dia Saba, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Konuk ekibin kalecisi Emre Bilgin, topu uzaklaştırdı. Bilgin, müdahalenin ardından sakatlık yaşadı.
51. dakikada Raveloson, savunma arkasına hareketlenen Ballet'e havadan pasını gönderdi. Kaleci Emre Bilgin'in müdahale etmek için kalesinden çıktığı pozisyonda hızlı davranan Ballet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.
60. dakikada Ballet'in savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Dia Saba, kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kaldı. Dia Saba'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.
66. dakikada konuk ekip, sağ kanattan rakip ceza sahasına girdi. Sol kanatta topla buluşan Abdullahi'nin kaleye gönderdiği şutta, Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Lafont meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
73. dakikada El Yamiq, kendi yarı alanından savunma arkasına hareketlenen Abdullahi'ye derinlemesine pas gönderdi. Topu kontrol ederek ceza sahasına giren Abdullahi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetti: 4-1.
82. dakikada ev sahibi ekipte Yira Sor, sol kanattan ceza sahasına girdiği sırada El Yamiq'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Ballet, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluşturdu. Ballet, bu golle kendisinin üçüncü, takımının ise beşinci golünü kaydetti: 5-1.
88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ballet, pasını sol çaprazda bulunan Yira Sor'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yira Sor'un uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakem, ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşmanın 88. dakikasındaki pozisyonun ardından VAR'dan maçın hakemi Alpaslan Şen'e inceleme tavsiyesinde bulunuldu. Monitörde pozisyonu izleyen Şen, Ballet'in El Yamiq ile girdiği mücadelede rakibinin yüzüne yaptığı müdahaleyi şiddetli hareket olarak değerlendirdi. Hakem, Ballet'e direkt kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyun dışı bıraktı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Alpaslan Şen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Mehmet Yeşil, Umut Meraş (Dk. 86 Kahraman Demirtaş), Krasnic (Dk. 54 Ali Turap Bülbül), Furkan Soyalp (Dk. 54 Gökhan Gül), Raveloson, Lutin, Dia Saba (Dk. 77 Yira Sor), Ballet, Orban (Dk. 77 Khalil)
Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Jules, Talha Ülvan (Dk. 31 Hamza Yiğit Akman), Da Costa, Massanga, Mete Kaan Demir, Pintor (Dk. 85 Arda Yavuz), Bilal Boutobba (Dk. 62 Michalak), Raux Yao (Dk. 62 Sabiri), Yusuf Barası (Dk. 46 Abdullahi)
Goller: Dk. 13 Krasnic, Dk. 35 Orban, Dk. 42, Dk. 51 ve Dk. 83 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 73 Abdullahi (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 44 El Yamiq (Eyüpspor)