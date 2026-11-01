CANLI
60'
Trabzonspor
2
Gaziantep FK
0
Bugün
19:00
Kasımpaşa
Beşiktaş
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
5
Eyüpspor
1
Bugün
19:00
Bodrum FK
Ümraniye
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
Bugün
19:30
Liverpool
Arsenal
Bugün
18:15
Racing Santander
Real Madrid
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
CANLI
17'
Lazio
0
Cagliari
0
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
Bugün
19:15
Lyon
Angers
Dün
BİTTİ
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Vedat Muriqi'ye La Liga'dan sürpriz talip

Valencia'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'yi forvet adayları arasına aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 15:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Vedat Muriqi'ye La Liga'dan sürpriz talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Vedat Muriqi
Vedat Muriqi
Fenerbahçe
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. İspanyol ekibinin, Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'yi transfer listesine aldığı ve Kosovalı golcünün durumunu değerlendirdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınından Fichajest'in haberine göre Valencia Sportif Direktörü Braulio Vazquez, ocak ayında santrfor takviyesini öncelikli hedef olarak belirledi. Bu doğrultuda hazırlanan listede Vedat Muriqi'nin yanı sıra Artem Dovbyk ve Richarlison da yer aldı.

VALENCIA'DAN MURIQI HAMLESİ

Valencia, ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak için Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. İspanyol ekibinin, Kosovalı golcünün transfer şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki fiziksel gücüyle Valencia için farklı bir profil sunduğu ifade edildi. Muriqi'nin İspanya'daki tecrübesinin de transferde avantaj sağlayabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2025-2026 sezonunda Mallorca formasıyla La Liga'da 23 gol kaydeden Muriqi, geçtiğimiz haziran ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcünün transferinde en önemli engellerin Fenerbahçe'nin tutumu ve ekonomik şartlar olduğu aktarıldı.

VALENCIA'NIN LİSTESİNDE DOVBYK DE VAR

Valencia'nın forvet transferi için değerlendirdiği diğer isimlerden biri Artem Dovbyk oldu. Roma'dan Bologna'ya kiralanan Ukraynalı golcünün, İtalya'da yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle ocak ayında farklı bir takıma gitme ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak Bologna ile Roma arasındaki kiralık sözleşmesi ve satın alma opsiyonu, olası transferi zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

RICHARLISON DA ADAYLAR ARASINDA

İspanyol ekibinin listesindeki üçüncü isim ise Tottenham forması giyen Richarlison oldu. Brezilyalı futbolcunun teknik direktör Roberto De Zerbi'nin planları arasında yer almadığı ve sözleşmesinin 30 Haziran 2027'de sona erecek olması nedeniyle Valencia'nın gündemine geldiği belirtildi.

VALENCIA'NIN TRANSFER PLANI

Valencia'nın ocak ayındaki transfer planında üç futbolcunun da farklı zorlukları bulunuyor. İspanyol ekibinin, ekonomik şartlarına uygun bir formül bularak forvet hattını güçlendirmek istediği kaydedildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.