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MotoGP'de Malezya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya Grand Prix'sini Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı. Marquez, bu sezonki 7. galibiyetini elde etti

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 15:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MotoGP'de Malezya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun 19. yarışı, Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marc Marquez, 40 dakika 14.236 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 7. galibiyetini elde etti.

Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta, liderin 4.172 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Alex Marquez ise 5.955 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 20. etabı Katar Grand Prix'si, 8 Kasım'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 399

2. Jorge Martin (İspanya): 355

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 332

4. Pedro Acosta (İspanya): 295

5. Ai Ogura (Japonya): 278



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