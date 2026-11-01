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Stefan Savic: "Maçın kaderini değiştirdik"

Trabzonspor'un ilk golünü atan Stefan Savic, Gaziantep FK galibiyetinin ardından takımın serisine ve duran topların önemine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 18:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Stefan Savic: 'Maçın kaderini değiştirdik'
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Stefan Savic
Stefan Savic
Trabzonspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Stefan Savic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAVIC'TEN İLK GOL

Trabzonspor'da karşılaşmanın ilk golü savunma oyuncusu Stefan Savic'ten geldi. Karadağlı stoper, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. İkinci golü atan Muçi ise bu sezon üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

"BU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Galibiyetin ve yakaladıkları seriyi sürdürmenin önemine değinen Stefan Savic, "Bugün bizim için kazanmak ve devam etmek çok önemliydi. Zor bir maç olacaktı ama bizim için önemli olan rakibi açacak golü atmaktı. En önemli olan bu serinin devam etmesi, bu bize özgüven katıyor. Bu bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK ŞEYLER"

Attığı golün ardından duran toplara yönelik çalışmalarına da değinen deneyimli savunma oyuncusu, "Kornerlere, duran toplara olabildiğince çalışmaya çalışıyoruz. Maçın kaderini değiştirebilecek şeyler bunlar. Bugün de öyle oldu. Duran toptan attığımız golle maçın kaderini değiştirdik. Duran topların üzerine çalışıyoruz ve onları değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi. 



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