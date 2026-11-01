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Orhan Ak: "Bir yerde kırılma olacak"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, ligdeki Trabzonspor maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 19:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Orhan Ak: 'Bir yerde kırılma olacak'
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a 2-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, oyunun özellikle ilk yarıda hem savunma hem geçiş hücumu anlamında kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ak, Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını belirterek, "Trabzonspor çok güçlü bir rakip, çok güçlü silahları var. Bütün savunma planlarımızı özellikle ilk yarı uyguladığımızı düşünüyorum. Fakat bunun karşılığını alamadık." dedi.

Talihsiz bir gol yediklerini ifade eden Ak, şu değerlendimeyi yaptı:

"Maalesef 45+1'de talihsiz gol yedik. İkinci yarı tekrar oyuna iyi başladığımız, kaçırdığımız fırsatlar var. 2-0'dan sonra gitgelli bir maç var. Tabii 2-0'dan sonra Trabzonspor gibi bir rakibe karşı oyunu çevirmek kolay değil. Ama oyuncularımız elinden geleni yapıyorlar. Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Bugün bunu burada bitirip eksisini artısını tekrar analiz edip haftaya çok kritik bir maçımız var. Belki de ilk yarının final maçı diyebiliriz bizim için. Bir yerde kırılma olacak, umarım bu hafta olur."



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