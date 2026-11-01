Umut Nayir: 'İdeal oyun değildi ama...'

Trabzonspor forması giyen Umut Nayir, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli golcü, "Galip gelmek önemliydi. Maçın hikayesinde aslında ivmeli geldik, iç sahada böyle güzel bir atmosferde, 4 maçı, stadyum dolu, daha iyi başlamak isterdik ama ilk yarıyı boşa harcadık. Böyle maçlarda geçen sezon çok fazla duran top golü atmıştık. Kaptanın golüyle içeri moralli girdik, rakip demoralize oldu. İkinci yarı farkı artırdıktan sonra kontrolü tutmaya çalıştık. İvmemizi korumak istiyoruz. İdeal bir oyun değildi ama skoru aldığımız için mutluyuz." dedi.
Umut Nayir, "Geçen seneden gelen bir enerjimiz, havamız, ortamımız vardı. Bu dönemde katılan arkadaşlarımızın kişilikleri de bize uyum sağladı. Böyle baskılı camialarda skorlar almak havayı daha da artırıyor. Ortam güzel ama geçen hafta Rizespor maçı da ders niteliğindeydi. Biz ivme kazandıkça rakiplerimiz daha fazla hazırlık yapıyor. Konsantrasyonumuzu hep yüksek tutalım ki zorlanmayalım." sözlerini sarf etti.
Umut Nayir, "Geçen seneden gelen bir enerjimiz, havamız, ortamımız vardı. Bu dönemde katılan arkadaşlarımızın kişilikleri de bize uyum sağladı. Böyle baskılı camialarda skorlar almak havayı daha da artırıyor. Ortam güzel ama geçen hafta Rizespor maçı da ders niteliğindeydi. Biz ivme kazandıkça rakiplerimiz daha fazla hazırlık yapıyor. Konsantrasyonumuzu hep yüksek tutalım ki zorlanmayalım." sözlerini sarf etti.