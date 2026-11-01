Real Madrid farka koştu; Arda Güler'den asist!

İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Racing Santander ile Real Madrid, El Sardinero Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, ilk yarıda bulduğu üç golle mücadeleyi 3-0 kazandı.
İLK YARIDA ÜÇ GOL
Golden yalnızca iki dakika sonra Racing Santander beraberliğe çok yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı pasında topu kazanan Iker Luque'nin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci Thibaut Courtois ayağıyla kurtardı.
Real Madrid, 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Arda Güler'in asistinde Jude Bellingham topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.
dakikada ise Yan Diomande sahneye çıktı. Korner sonrasında savunmadan uzaklaştırılan topu ceza sahası dışından gelişine kaleye gönderen Diomande, şık bir gole imza atarak farkı üçe yükseltti.
İlk yarı Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ARDA GÜLER'DEN 1 ASİST
Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, hücum organizasyonlarında üstlendiği rolle dikkat çekti.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Trent Alexander-Arnold'un yerden ortasına gelişine vuran Arda, topu auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.
Milli yıldız, 21. dakikada ise Jude Bellingham'ın golünün asistini yaparak takımının ikinci golünde doğrudan pay sahibi oldu.
Hücum hattında hareketli bir görüntü ortaya koyan Arda Güler, 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
Geçen hafta El Clasico'yu kazanarak moral bulan Real Madrid, üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 27 puanla zirve takibini sürdürdü.
Santander ise 11 puanda kaldı.
REAL MADRID'İN FİKSTÜRÜ YOĞUN
Real Madrid, hafta içinde AEK Atina'ya konuk olduktan sonra Valencia deplasmanına gidecek.
Racing Santander ise Malaga deplasmanına gidecek.
İLK YARIDA ÜÇ GOL
Golden yalnızca iki dakika sonra Racing Santander beraberliğe çok yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı pasında topu kazanan Iker Luque'nin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci Thibaut Courtois ayağıyla kurtardı.
Real Madrid, 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Arda Güler'in asistinde Jude Bellingham topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.
dakikada ise Yan Diomande sahneye çıktı. Korner sonrasında savunmadan uzaklaştırılan topu ceza sahası dışından gelişine kaleye gönderen Diomande, şık bir gole imza atarak farkı üçe yükseltti.
İlk yarı Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ARDA GÜLER'DEN 1 ASİST
Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, hücum organizasyonlarında üstlendiği rolle dikkat çekti.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Trent Alexander-Arnold'un yerden ortasına gelişine vuran Arda, topu auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.
Milli yıldız, 21. dakikada ise Jude Bellingham'ın golünün asistini yaparak takımının ikinci golünde doğrudan pay sahibi oldu.
Hücum hattında hareketli bir görüntü ortaya koyan Arda Güler, 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
Geçen hafta El Clasico'yu kazanarak moral bulan Real Madrid, üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 27 puanla zirve takibini sürdürdü.
Santander ise 11 puanda kaldı.
REAL MADRID'İN FİKSTÜRÜ YOĞUN
Real Madrid, hafta içinde AEK Atina'ya konuk olduktan sonra Valencia deplasmanına gidecek.
Racing Santander ise Malaga deplasmanına gidecek.