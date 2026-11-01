Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın dış sahadaki performansı dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde çıktığı 5 deplasman karşılaşmasında yalnızca 1 kez kazanabildi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
5 DEPLASMANDA 1 GALİBİYET
Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:
Beş deplasman maçında yalnızca Fenerbahçe'yi mağlup edebilen Beşiktaş, bu süreçte 4 puan topladı. Siyah-beyazlılar, dış sahadaki 5 karşılaşmada 6 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.
5 DEPLASMANDA 1 GALİBİYET
Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:
- - Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
- - Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
- - Amed Sportif 3-2 Beşiktaş
- - Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
- - Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş
Beş deplasman maçında yalnızca Fenerbahçe'yi mağlup edebilen Beşiktaş, bu süreçte 4 puan topladı. Siyah-beyazlılar, dış sahadaki 5 karşılaşmada 6 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.