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Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor!

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 21:02
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor!
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Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın dış sahadaki performansı dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde çıktığı 5 deplasman karşılaşmasında yalnızca 1 kez kazanabildi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

5 DEPLASMANDA 1 GALİBİYET

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

  • - Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
  • - Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
  • - Amed Sportif 3-2 Beşiktaş
  • - Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
  • - Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş
DIŞ SAHADA 4 PUAN TOPLADI

Beş deplasman maçında yalnızca Fenerbahçe'yi mağlup edebilen Beşiktaş, bu süreçte 4 puan topladı. Siyah-beyazlılar, dış sahadaki 5 karşılaşmada 6 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.






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