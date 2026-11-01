Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbide set vermeden galibiyet!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki başarılı performansını sürdürdü.
FENERBAHÇE SET VERMEDİ
Üçüncü sette de rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, bu bölümü 25-18 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE 14 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla ligde oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Medicana, puanını 14'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Sarı-lacivertliler, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Derbi öncesinde 8 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray Daikin ise 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.
İKİ TAKIMIN SONRAKİ MAÇLARI
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında 5 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek.
Galatasaray Daikin ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda konuk olacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, De Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)
Setler: 22-25, 18-25, 18-25
Süre: 84 dakika (31, 28, 25)
FENERBAHÇE SET VERMEDİ
Üçüncü sette de rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, bu bölümü 25-18 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE 14 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla ligde oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Medicana, puanını 14'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Sarı-lacivertliler, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Derbi öncesinde 8 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray Daikin ise 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.
İKİ TAKIMIN SONRAKİ MAÇLARI
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında 5 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek.
Galatasaray Daikin ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda konuk olacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, De Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)
Setler: 22-25, 18-25, 18-25
Süre: 84 dakika (31, 28, 25)