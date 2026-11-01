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Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbide set vermeden galibiyet!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 20:33 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 21:12
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbide set vermeden galibiyet!
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki başarılı performansını sürdürdü.

FENERBAHÇE SET VERMEDİ

Tümü
Derbiye etkili başlayan Fenerbahçe Medicana, ilk iki seti 25-22 ve 25-18 kazanarak mücadelede 2-0'lık üstünlük yakaladı.

Üçüncü sette de rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, bu bölümü 25-18 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE 14 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla ligde oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Medicana, puanını 14'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Sarı-lacivertliler, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Derbi öncesinde 8 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray Daikin ise 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

İKİ TAKIMIN SONRAKİ MAÇLARI

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında 5 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek.

Galatasaray Daikin ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda konuk olacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, De Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)

Setler: 22-25, 18-25, 18-25

Süre: 84 dakika (31, 28, 25)

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