Kasımpaşa'dan iki kırmızı kart itirazı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi Kasımpaşa, mücadelenin ilk yarısında iki ayrı pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Reşat Onur Coşkunses her iki pozisyonda da oyunun devam etmesini istedi.
İLK İTİRAZ 5. DAKİKADA
Karşılaşmanın 5. dakikasında Kasımpaşa'nın atağında Haris Hajradinovic, Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Kasımpaşalı futbolcular bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Reşat Onur Coşkunses oyunu devam ettirdi.
Pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sarı kart gördü.
BİR KIRMIZI KART BEKLENTİSİ DAHA
Mücadelenin 40. dakikasında Amir Murillo ile Ayberk arasında yaşanan ikili mücadelede Ayberk Karapo yerde kaldı. Kasımpaşalı futbolcular bu pozisyonda da kırmızı kart bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
İLK İTİRAZ 5. DAKİKADA
Karşılaşmanın 5. dakikasında Kasımpaşa'nın atağında Haris Hajradinovic, Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Kasımpaşalı futbolcular bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Reşat Onur Coşkunses oyunu devam ettirdi.
Pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sarı kart gördü.
BİR KIRMIZI KART BEKLENTİSİ DAHA
Mücadelenin 40. dakikasında Amir Murillo ile Ayberk arasında yaşanan ikili mücadelede Ayberk Karapo yerde kaldı. Kasımpaşalı futbolcular bu pozisyonda da kırmızı kart bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.