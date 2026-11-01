Tiago Djalo: 'Kızgınlığı anlıyorum'

Beşiktaş forması giyen Tiago Djalo, ligdeki Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Djalo, bu sezon ligde deplasmanda kazanamamalarına dikkat çekti.
Tiago Djalo, "Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oluşan üzüntüyü, kızgınlığı anlayabiliyorum ama söyleyecek fazla bir şey yok. Maalesef deplasmanlarda kazanamıyoruz. Yapabileceğimiz tek şey daha fazla çalışmak ve gelişmek." açıklamasını yaptı.
Tiago Djalo, "Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oluşan üzüntüyü, kızgınlığı anlayabiliyorum ama söyleyecek fazla bir şey yok. Maalesef deplasmanlarda kazanamıyoruz. Yapabileceğimiz tek şey daha fazla çalışmak ve gelişmek." açıklamasını yaptı.