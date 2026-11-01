Sidny Lopes Cabral: 'Takım ruhumuz çok iyi'

Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral, Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cabral, ilk yarı gol atabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak "İlk yarının son saniyelerinde golü bulmayı başardık. İkinci yarıya da gol atma isteğiyle başladık ve ardından golleri atabildik. Bizim için iyi bir maçtı." diye konuştu.
Takımın Thomas Reis ile gelişimini değerlendirilmesi şeklinde sorulan soruyu cevaplayan Cabral, "Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Maç maç ilerleyerek, kazanarak ilerlemeye devam ediyoruz. Açıkçası havamız da yerinde. Hocamızın söylediklerini yapıp, enerjimizi yerine getiriyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz." yorumunda bulundu.
Takım ruhu yakaladıklarına vurgu yapan Cabral, "İlk günden beri beraber oynuyoruz. Aramıza sonradan da katılanlar da oldu. Takım ruhumuz çok iyi ve iyi bir iş çıkarıyoruz. Yaptıklarımızı zaten herkes görebiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.
Takımın Thomas Reis ile gelişimini değerlendirilmesi şeklinde sorulan soruyu cevaplayan Cabral, "Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Maç maç ilerleyerek, kazanarak ilerlemeye devam ediyoruz. Açıkçası havamız da yerinde. Hocamızın söylediklerini yapıp, enerjimizi yerine getiriyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz." yorumunda bulundu.
Takım ruhu yakaladıklarına vurgu yapan Cabral, "İlk günden beri beraber oynuyoruz. Aramıza sonradan da katılanlar da oldu. Takım ruhumuz çok iyi ve iyi bir iş çıkarıyoruz. Yaptıklarımızı zaten herkes görebiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.