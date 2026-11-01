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Levent Tüzemen: "Galatasaray'a huzur batıyor"

Levent Tüzemen, Galatasaray'da yöneticiler Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 19:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Levent Tüzemen: 'Galatasaray'a huzur batıyor'
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Sabah yazarı Levent Tüzemen, A Spor'da açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüzemen, canlı yayında Galatasaray'dan yöneticiler Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarını değerlendirdi.

Tüzemen, "Galatasaray'a huzur batıyor. Başarı var, üst üste gelen galibiyetler var, Avrupa'da başarı var. Derbiyi kazanmışsın. Rakiplerin Galatasaray'ı kıskanıyor, teknik direktörlerini değiştiriyorlar ama Galatasaray huzuru kendi içinde bozuyor." dedi.

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GALATASARAY'DA İSTİFALAR

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztürk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, "27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdullah Kavukcu, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısının ardından Metin Öztürk ile arasında yaşanan sözlü tartışmanın özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırıldığını aktardı.

Abdullah Kavukcu, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem. Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray'ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir. Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim."

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