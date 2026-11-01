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Ernest Muçi: "Seriye devam etmeliyiz"

Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 19:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi: 'Seriye devam etmeliyiz'
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Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muçi, "Bu tür maçlar mental olarak zordur. İlk golü bulmak kolay değildir. Çünkü rakip katı savunma yapar. Ancak, bu tür maçlar bizi zirveye taşır. Kazandığımız için çok mutluyuz. Milli ara öncesi iki maç daha var. O maçları kazanmalıyız ve seriyi devam ettirmeliyiz." dedi.

Sözlerine devam eden Arnavut yıldız, "Cabral'a top geldi, o da şut denemek istedi, sonrasında şutu bloklandı, top tekrar Noah'a geldi, o bana oynadı. Bir orta yapmayı düşündüm ama mesafe olduğunu görünce şut atmak istedim. Bu tür goller önemlidir, benim için çok anlamlı ama önemli olan kazanabilmek." sözlerini sarf etti.

Muçi, "Bu sezonun kazanımları arasında geçen sezondan elde ettiğim tecrübeler var. Büyük oyuncularla oynuyorum, onlardan bir şeyler öğreniyorum. Benim için en önemli olan şey kafayı kaldırmadan çalışmaya devam etmek. Sonrasında goller ve sonuçlar gelecektir." dedi.

 



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