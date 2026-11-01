Arda Güler'den Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'ye son bonusunu da kazandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, Santander maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıktı ve Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha bonus kazandırdı.
Bu bonusla birlikte Fenerbahçe'nin Arda Güler'in transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı ve sözleşmedeki tüm bonuslar tamamlandı.
Real Madrid formasıyla 125 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 21 gol attı ve 31 asist yaptı.
Bu bonusla birlikte Fenerbahçe'nin Arda Güler'in transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı ve sözleşmedeki tüm bonuslar tamamlandı.
Real Madrid formasıyla 125 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 21 gol attı ve 31 asist yaptı.
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