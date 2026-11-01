İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio, sahasında Cagliari'yi ağırladı. Lazio, Olimpico'daki maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cagliari, 20. dakikada Mbala N'Zola ile 1-0 öne geçti.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gustav Isaksen ve 83. dakikada Andrea Pinamonti attı.
Bu sonucun ardından Lazio, ligde 28 puana yükseldi ve puan farkıyla zirvenin tek sahibi oldu. [İkinci sıradaki Inter'in 25 puanı bulunuyor.] Cagliari, 13 puanda kaldı.
Lazio, ligin gelecek haftasında Napoli deplasmanına gidecek. Cagliari, sahasında Frosinone'yi ağırlayacak.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gustav Isaksen ve 83. dakikada Andrea Pinamonti attı.
Bu sonucun ardından Lazio, ligde 28 puana yükseldi ve puan farkıyla zirvenin tek sahibi oldu. [İkinci sıradaki Inter'in 25 puanı bulunuyor.] Cagliari, 13 puanda kaldı.
Lazio, ligin gelecek haftasında Napoli deplasmanına gidecek. Cagliari, sahasında Frosinone'yi ağırlayacak.