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Serie A'da zirvenin sahibi Lazio!

Lazio, sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etti ve puan farkıyla ligde zirveye oturdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serie A'da zirvenin sahibi Lazio!
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İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio, sahasında Cagliari'yi ağırladı. Lazio, Olimpico'daki maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cagliari, 20. dakikada Mbala N'Zola ile 1-0 öne geçti.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gustav Isaksen ve 83. dakikada Andrea Pinamonti attı.

Bu sonucun ardından Lazio, ligde 28 puana yükseldi ve puan farkıyla zirvenin tek sahibi oldu. [İkinci sıradaki Inter'in 25 puanı bulunuyor.] Cagliari, 13 puanda kaldı.

Lazio, ligin gelecek haftasında Napoli deplasmanına gidecek. Cagliari, sahasında Frosinone'yi ağırlayacak.



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