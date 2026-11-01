Iğdır FK ile Antalyaspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Antalyaspor'un bu gole yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 68. dakikada Nuno da Costa'nın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin geri kalanında iki takım da eşitliği bozamadı. Ve maç 1-1'lik eşitlikle sonlandı.
PUAN DURUMU
Bu skorla Iğdır FK puanını 27'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korurken Antalyaspor 19 puana ulaştı ve 7. sırada yer aldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül, Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Leon Çalışkan (Dk. 68 Hotic), Afena-Gyan (Dk. 88 Efe Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 79 Camara), Arda Çolak (Dk. 88 Özder Özcan)
Antalyaspor: Pseftis, Samet Karakoç, Nzaba (Dk. 70 Güray Vural), Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 61 Costa), Pedrinho, Ceesay (Dk. 70 Hasan Yakub İlçin), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ahmet Sağat (Dk. 46 Mevlüt Şimşek)
Goller: Dk. 66 Leon Çalışkan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 68 Costa (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Serkan Asan, Dk. 76 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 82 Bünyamin Balcı (Antalyaspor)
İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Antalyaspor'un bu gole yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 68. dakikada Nuno da Costa'nın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin geri kalanında iki takım da eşitliği bozamadı. Ve maç 1-1'lik eşitlikle sonlandı.
PUAN DURUMU
Bu skorla Iğdır FK puanını 27'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korurken Antalyaspor 19 puana ulaştı ve 7. sırada yer aldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül, Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Leon Çalışkan (Dk. 68 Hotic), Afena-Gyan (Dk. 88 Efe Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 79 Camara), Arda Çolak (Dk. 88 Özder Özcan)
Antalyaspor: Pseftis, Samet Karakoç, Nzaba (Dk. 70 Güray Vural), Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 61 Costa), Pedrinho, Ceesay (Dk. 70 Hasan Yakub İlçin), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ahmet Sağat (Dk. 46 Mevlüt Şimşek)
Goller: Dk. 66 Leon Çalışkan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 68 Costa (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Serkan Asan, Dk. 76 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 82 Bünyamin Balcı (Antalyaspor)