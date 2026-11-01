Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Gaziantep FK
0
CANLI
36'
Kasımpaşa
0
Beşiktaş
1
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
5
Eyüpspor
1
CANLI
37'
Bodrum FK
1
Ümraniye
1
Bugün
19:30
E. Frankfurt
Hamburger SV
CANLI
7'
Liverpool
0
Arsenal
0
CANLI
58'
Racing Santander
0
Real Madrid
3
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
BİTTİ
Lazio
2
Cagliari
1
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
CANLI
22'
Lyon
0
Angers
0
Dün
BİTTİ
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Iğdır FK ile Antalyaspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK ile Antalyaspor, karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 18:36
Fotoğraf: AA
Iğdır FK ile Antalyaspor yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Tümü
İkinci yarıda baskısını artıran Iğdır FK, 66. dakikada Leon Çalışkan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Antalyaspor'un bu gole yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 68. dakikada Nuno da Costa'nın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin geri kalanında iki takım da eşitliği bozamadı. Ve maç 1-1'lik eşitlikle sonlandı.

PUAN DURUMU

Bu skorla Iğdır FK puanını 27'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korurken Antalyaspor 19 puana ulaştı ve 7. sırada yer aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül, Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Leon Çalışkan (Dk. 68 Hotic), Afena-Gyan (Dk. 88 Efe Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 79 Camara), Arda Çolak (Dk. 88 Özder Özcan)

Antalyaspor: Pseftis, Samet Karakoç, Nzaba (Dk. 70 Güray Vural), Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 61 Costa), Pedrinho, Ceesay (Dk. 70 Hasan Yakub İlçin), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ahmet Sağat (Dk. 46 Mevlüt Şimşek)

Goller: Dk. 66 Leon Çalışkan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 68 Costa (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Serkan Asan, Dk. 76 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 82 Bünyamin Balcı (Antalyaspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.