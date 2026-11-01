Thomas Reis: 'Bu takımın sadece bir parçasıyım'

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Alman teknik adam, duran topların önemine dikkat çekti.
"İLK YARIDA AĞIR GÖZÜKTÜK"
"İlk yarı özelinde maça girmekle ilgili sıkıntı çektik. Oyun kurulumu, hareketlenmelerimiz iyi gözükmedi. Biraz ağır gözüktük.
Golü bulmak çok önemliydi. Oyuncularımız da duran topları neden bu kadar çalıştığımızı görmüştür. Golü bulmak önemliydi. İkinci yarıda oyun kurulumunu kendi stilimize benzettik, baskıyı iyi yaptık. Önemli bir galibiyet oldu bizim için."
"BU TAKIMIN SADECE BİR PARÇASIYIM"
Trabzonspor ile yakaladığı galibiyet serisine ilişkin de konuşan Reis, başarının takım çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı.
Alman teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu duymak elbette çok güzel ama ben bu takımın sadece bir parçasıyım. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Tebriği, övgüyü hak eden takımımız. Elbette tarihte yer almak çok güzel ama en önemlisi birlikte bunu başarmamız. Bizim için önemli olan, sıradaki maçları kazanmak, puanları almak.
Sakat oyuncularımızın da çok erken dönmelerini umuyorum. İyi döneceklerini umuyorum. Takım iyi gidiyor. Umarım buna devam edeceğiz."
BASIN TOPLANTISI
Reis, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Gaziantep'e karşı oynamak kolay olmayacaktı elbette ama bazen çok basit top kayıpları yaptık, çok hızlı topu kaybettik. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik, golü duran topla bulduk. Umuyorum şu an oyuncularımız neden sık sık duran top antrenmanları yaptığımızı, bunun üzerine çalıştığımızı daha iyi görmüşlerdir." dedi.
Golün çok iyi bir dakikada geldiğini anlatan Alman teknik adam, "Soyunma odasına girdikten sonra ikinci yarı öncesinde oyuncularımızla konuştuk. Neleri daha iyi yapabileceğimizi gösterdik. Çok daha iyi bir ikinci yarı oldu bizim adımıza. Yine önemli bir maçı kazandık ve yine gol yemeden kazandık. Bu da bizim adımıza çok önemli bir noktaydı." şeklinde konuştu.
Reis, bir gazetecinin Trabzonspor'da ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör olmasına ilişkin sorusu üzerine "Elbette güzel ama bu bahsettiğimiz başarı sadece benim başarım değil. Ben kendimi bir takım oyuncusu olarak görüyorum. Her zaman bir takımın parçası olarak görüyorum. Eğer ortada bir başarı varsa bu başarı herkesindir. Bütün bileşenlerindir bu etraftaki bütün herkesin başarısıdır bu. Şöyle değerlendirebiliriz. 5 maçta 15 puan aldık. 15 puan alabilecektik maksimum bunu da başardık. Bu elbette çok güzel ama yeterli değil. Fazlasını yapmamız gerekir, devam etmemiz gerekir. Şunu söyleyebilirim aslında özetle. Tarihte yer alabilmek elbette çok güzel ama bunun daha güzeli, bunu devam ettirebilmek, bu başarının hep beraber kazanılmış bir başarı olduğunu bilebilmek." değerlendirmesini yaptı.
"Daha önce de söylemiştim. Buradaki hırslar, buradaki hedefler her zaman çok yüksek." ifadelerini kullanan Reis, "Ben de bununla mücadele etmek zorundayım. Bunu da iyi başarmak durumundayım. Ama elbette şöyle bir şey de var futbolda. Eğer bir hafta kazanırsanız sonraki hafta işleriniz daha da kolaylaşabiliyor. Bunun da elbette tadını çıkarıyoruz ve şunu da eklemeliyim aynı zamanda bu tebriği sadece ben hak etmiyorum tüm takım hak ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.
"İLK YARIDA AĞIR GÖZÜKTÜK"
"İlk yarı özelinde maça girmekle ilgili sıkıntı çektik. Oyun kurulumu, hareketlenmelerimiz iyi gözükmedi. Biraz ağır gözüktük.
Golü bulmak çok önemliydi. Oyuncularımız da duran topları neden bu kadar çalıştığımızı görmüştür. Golü bulmak önemliydi. İkinci yarıda oyun kurulumunu kendi stilimize benzettik, baskıyı iyi yaptık. Önemli bir galibiyet oldu bizim için."
"BU TAKIMIN SADECE BİR PARÇASIYIM"
Trabzonspor ile yakaladığı galibiyet serisine ilişkin de konuşan Reis, başarının takım çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı.
Alman teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu duymak elbette çok güzel ama ben bu takımın sadece bir parçasıyım. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Tebriği, övgüyü hak eden takımımız. Elbette tarihte yer almak çok güzel ama en önemlisi birlikte bunu başarmamız. Bizim için önemli olan, sıradaki maçları kazanmak, puanları almak.
Sakat oyuncularımızın da çok erken dönmelerini umuyorum. İyi döneceklerini umuyorum. Takım iyi gidiyor. Umarım buna devam edeceğiz."
BASIN TOPLANTISI
Reis, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Gaziantep'e karşı oynamak kolay olmayacaktı elbette ama bazen çok basit top kayıpları yaptık, çok hızlı topu kaybettik. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik, golü duran topla bulduk. Umuyorum şu an oyuncularımız neden sık sık duran top antrenmanları yaptığımızı, bunun üzerine çalıştığımızı daha iyi görmüşlerdir." dedi.
Golün çok iyi bir dakikada geldiğini anlatan Alman teknik adam, "Soyunma odasına girdikten sonra ikinci yarı öncesinde oyuncularımızla konuştuk. Neleri daha iyi yapabileceğimizi gösterdik. Çok daha iyi bir ikinci yarı oldu bizim adımıza. Yine önemli bir maçı kazandık ve yine gol yemeden kazandık. Bu da bizim adımıza çok önemli bir noktaydı." şeklinde konuştu.
Reis, bir gazetecinin Trabzonspor'da ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör olmasına ilişkin sorusu üzerine "Elbette güzel ama bu bahsettiğimiz başarı sadece benim başarım değil. Ben kendimi bir takım oyuncusu olarak görüyorum. Her zaman bir takımın parçası olarak görüyorum. Eğer ortada bir başarı varsa bu başarı herkesindir. Bütün bileşenlerindir bu etraftaki bütün herkesin başarısıdır bu. Şöyle değerlendirebiliriz. 5 maçta 15 puan aldık. 15 puan alabilecektik maksimum bunu da başardık. Bu elbette çok güzel ama yeterli değil. Fazlasını yapmamız gerekir, devam etmemiz gerekir. Şunu söyleyebilirim aslında özetle. Tarihte yer alabilmek elbette çok güzel ama bunun daha güzeli, bunu devam ettirebilmek, bu başarının hep beraber kazanılmış bir başarı olduğunu bilebilmek." değerlendirmesini yaptı.
"Daha önce de söylemiştim. Buradaki hırslar, buradaki hedefler her zaman çok yüksek." ifadelerini kullanan Reis, "Ben de bununla mücadele etmek zorundayım. Bunu da iyi başarmak durumundayım. Ama elbette şöyle bir şey de var futbolda. Eğer bir hafta kazanırsanız sonraki hafta işleriniz daha da kolaylaşabiliyor. Bunun da elbette tadını çıkarıyoruz ve şunu da eklemeliyim aynı zamanda bu tebriği sadece ben hak etmiyorum tüm takım hak ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.