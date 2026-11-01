Besnik Hasi'den Ballet ve Galatasaray açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, "Şu ana kadar oynadığımız 10 maçta elde ettiğimiz performansın tesadüf olmadığı açık. Oyuncularım çok iyi iş çıkardı." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hasi, takımının performansından memnun olduğunu belirterek, kadro derinliğinin sınırlı olmasına rağmen oyuncularının önemli bir başarı ortaya koyduğunu ifade etti.
Karşılaşmayı üç aşamada değerlendirmek istediğini dile getiren Hasi, şunları kaydetti:
Takımının ligdeki performansına ve gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Hasi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şu ana kadar oynadığımız 10 maçta elde ettiğimiz performansın tesadüf olmadığı açık. Hiçbir rakibimizden puan çalmadık, bütün maçlarımızı kazandık. Oyuncularım çok iyi iş çıkardı. Geniş bir kadromuz yok, her oyuncuma ihtiyacım var. Ballet'ye en çok hangi maçta ihtiyaç duyacağımı sorsanız, önümüzdeki Galatasaray maçını söylerdim. Bu nedenle yaşananlar üzücü oldu. Galatasaray da şu anda çok iyi durumda. Bu karşılaşmadan nasıl dersler çıkaracağımızı değerlendireceğiz."
Karşılaşmayı üç aşamada değerlendirmek istediğini dile getiren Hasi, şunları kaydetti:
Takımının ligdeki performansına ve gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Hasi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şu ana kadar oynadığımız 10 maçta elde ettiğimiz performansın tesadüf olmadığı açık. Hiçbir rakibimizden puan çalmadık, bütün maçlarımızı kazandık. Oyuncularım çok iyi iş çıkardı. Geniş bir kadromuz yok, her oyuncuma ihtiyacım var. Ballet'ye en çok hangi maçta ihtiyaç duyacağımı sorsanız, önümüzdeki Galatasaray maçını söylerdim. Bu nedenle yaşananlar üzücü oldu. Galatasaray da şu anda çok iyi durumda. Bu karşılaşmadan nasıl dersler çıkaracağımızı değerlendireceğiz."