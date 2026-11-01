Beşiktaş'ta maç sonrası Olaitan'dan paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Junior Olaitan, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı futbolcu, 2-0'lık üstünlüğün kaybedilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken kendi performansını da eleştirdi.
"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Olaitan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2-0'lık üstünlüğü elden kaçırmak hayal kırıklığı yarattı. Bugün en iyi performansımı sergileyemedim; daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Desteğiniz bizim için her zaman çok değerli. Sorumluluğu üstleniyor, yaşananlardan ders çıkarıyor ve daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz."
"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Olaitan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2-0'lık üstünlüğü elden kaçırmak hayal kırıklığı yarattı. Bugün en iyi performansımı sergileyemedim; daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Desteğiniz bizim için her zaman çok değerli. Sorumluluğu üstleniyor, yaşananlardan ders çıkarıyor ve daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz."