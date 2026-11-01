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Beşiktaş'ta maç sonrası Olaitan'dan paylaşım!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kalmasının ardından Junior Olaitan, yaptığı paylaşımla taraftarlardan özür diledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 22:11
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta maç sonrası Olaitan'dan paylaşım!
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Junior Olaitan, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı futbolcu, 2-0'lık üstünlüğün kaybedilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken kendi performansını da eleştirdi.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Olaitan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2-0'lık üstünlüğü elden kaçırmak hayal kırıklığı yarattı. Bugün en iyi performansımı sergileyemedim; daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Desteğiniz bizim için her zaman çok değerli. Sorumluluğu üstleniyor, yaşananlardan ders çıkarıyor ve daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz."



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