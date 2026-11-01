Boca Juniors, Süperclasico'yu kazandı!

Arjantin Süper Ligi'nin 15. haftasında Boca Juniors ile River Plate, Estadio Alberto Jose Armando'da karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Büyük heyecana sahne olan Süperclasico'da Boca Juniors, rakibini 1-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.
RIVER PLATE İKİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 8. dakikasında Lucas Quarta, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. River Plate, 79. dakikada Gonzalo Montiel'in de kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
GALİBİYET GOLÜ DI LOLLO'DAN
Boca Juniors'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Lautaro Di Lollo kaydetti. Sebastian Villa'nın asistinde gelen golle öne geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Boca Juniors puanını 30'a yükseltti. River Plate ise 23 puanda kaldı.
RIVER PLATE İKİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 8. dakikasında Lucas Quarta, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. River Plate, 79. dakikada Gonzalo Montiel'in de kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
GALİBİYET GOLÜ DI LOLLO'DAN
Boca Juniors'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Lautaro Di Lollo kaydetti. Sebastian Villa'nın asistinde gelen golle öne geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Boca Juniors puanını 30'a yükseltti. River Plate ise 23 puanda kaldı.