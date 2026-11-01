Frankfurt kazandı, Can Uzun asist yaptı

Bundesliga'nın 8. haftasında Eintracht Frankfurt, Frankfurt Arena'da Hamburg'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın 10. dakikasında Warmed Omari'nin kendi kalesine attığı golle Frankfurt 1-0 öne geçti. Hamburg, 14. dakikada Teremas Moffi'nin golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
CAN UZUN'DAN ASİST
İkinci yarıya hızlı başlayan Frankfurt, 47. dakikada Raphael Onyedikа'nın golüyle yeniden öne geçti.
Ev sahibi ekip, 69. dakikada Younes Ebnoutalib'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Milli futbolcumuz Can Uzun, bu golde yaptığı asistle galibiyete katkı sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, Hamburg'u 3-1 mağlup etti.
FRANKFURT 8. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 11'e yükselterek 8. sıraya yerleşti. Hamburg ise 9 puanda kalarak 15. sırada yer aldı.
CAN UZUN'DAN ASİST
İkinci yarıya hızlı başlayan Frankfurt, 47. dakikada Raphael Onyedikа'nın golüyle yeniden öne geçti.
Ev sahibi ekip, 69. dakikada Younes Ebnoutalib'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Milli futbolcumuz Can Uzun, bu golde yaptığı asistle galibiyete katkı sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, Hamburg'u 3-1 mağlup etti.
FRANKFURT 8. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 11'e yükselterek 8. sıraya yerleşti. Hamburg ise 9 puanda kalarak 15. sırada yer aldı.