Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Gaziantep FK
0
Bugün
BİTTİ
Kasımpaşa
2
Beşiktaş
2
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
5
Eyüpspor
1
Bugün
BİTTİ
Bodrum FK
1
Ümraniye
1
Bugün
BİTTİ
E. Frankfurt
3
Hamburger SV
1
Bugün
BİTTİ
Liverpool
0
Arsenal
1
Bugün
BİTTİ
Racing Santander
0
Real Madrid
3
Bugün
23:00
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Bugün
BİTTİ
Lazio
2
Cagliari
1
Bugün
22:45
Juventus
SSC Napoli
Bugün
BİTTİ
Lyon
2
Angers
0
Dün
BİTTİ
Cambuur
4
Go Ahead Eagles
0

Frankfurt kazandı, Can Uzun asist yaptı

Bundesliga'nın 8. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Hamburg'u 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 21:29
Fotoğraf: Imago
Frankfurt kazandı, Can Uzun asist yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bundesliga'nın 8. haftasında Eintracht Frankfurt, Frankfurt Arena'da Hamburg'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın 10. dakikasında Warmed Omari'nin kendi kalesine attığı golle Frankfurt 1-0 öne geçti. Hamburg, 14. dakikada Teremas Moffi'nin golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

CAN UZUN'DAN ASİST

İkinci yarıya hızlı başlayan Frankfurt, 47. dakikada Raphael Onyedikа'nın golüyle yeniden öne geçti.

Ev sahibi ekip, 69. dakikada Younes Ebnoutalib'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Milli futbolcumuz Can Uzun, bu golde yaptığı asistle galibiyete katkı sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, Hamburg'u 3-1 mağlup etti.

FRANKFURT 8. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 11'e yükselterek 8. sıraya yerleşti. Hamburg ise 9 puanda kalarak 15. sırada yer aldı.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.