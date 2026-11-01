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Hakan Safi'den Fenerbahçe için açıklama

Fenerbahçe'de son seçimde Aziz Yıldırım ile yarışan Hakan Safi, sarı-lacivertlilerle ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 21:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Safi'den Fenerbahçe için açıklama
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Fenerbahçe'de son seçimde Aziz Yıldırım ile yarışan başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertlilerle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa - Beşiktaş maçını tribünden takip eden Safi, maçın ardından, "Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri elbette olacak. Böyle durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. İstifa veya kötü tezahüratın kimseye faydası yok. Seçilmiş bir yönetimimiz var. Aziz başkanımız var. Seneye zaten seçim var. Aziz Başkan seneye olmayacağını söyledi. Herkes Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir, büyük başkan olduğunu biliyor. Büyük camiadan rica ediyorum. Kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın. Elbette bugünkü durum kabul edilebilir değil. Ancak Aziz başkanın etrafında kenetlenmeliyiz. Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır." açıklamasını yaptı.

Hakan Safi, "Topçularla konuşuyoruz. Moralleri bozuk. Sahaya çıkmak istemiyorlar, moralleri bozuluyor. Profesyonel de olsalar, gönülleriyle oynuyorlar. Destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var. Eleştiriyi dozunda yapmak lazım.  Sene sonuna kadar Fenerbahçe ve Aziz başkan için destek istiyorum. Eleştirmek çok kolay. Önümüzde daha çok maç var. Seçilmiş yönetime destek olunmasını rica ediyorum. Taraftar, spor yazarı, içimizdeki Fenerbahçeliler kimin hesabı varsa lütfen sene sonuna bırakalım." diye konuştu.

"GÜNDEM SEÇİM OLMAMALI"

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Hakan Safi, "Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Burası Fenerbahçe. Bir tane Fenerbahçemiz var. Hep yarın var, yarın var. Önümüzde Liverpool maçı var. Hep destek, tam destek demenin bugün tam zamanı. Bugün için gündemde seçim değil, önümüzdeki maç olması lazım. Kimin ne hesabı varsa sene sonuna bırakmalı." açıklamasını yaptı.

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