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Juventus, Napoli karşısında 70'ten sonra açıldı!

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Napoli'yi 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 00:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus, Napoli karşısında 70'ten sonra açıldı!
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İtalya Serie A 10. hafta maçında Juventus, sahasında Napoli'yi ağırladı. Juventus, Allianz Stadyumu'ndaki maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Juventus'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Kerim-Sam Alajbegovic ve 87. dakikada Jeremie Boga attı.

Napoli forması giyen Luca Marianucci, 75. dakikada ikinci sarı kartı görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Juventus'ta sakatlıkları bulunan milli futbolcular Zeki Çelik ve Kenan Yıldız, Napoli maçının kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligde bir hafta sonra kazandı ve 17 puana yükseldi. Napoli ise 14 puanda kaldı.

Juventus, ligin gelecek haftasında Fiorentina deplasmanına gidecek. Napoli, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.



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