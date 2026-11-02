Galatasaray'da Rusya'dan iki yeni hedef!

Galatasaray, Rusya'dan yeni transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kırmızılıların özellikle Aleksey Batrakov transferi sonrasında daha da yoğun temaslarda bulunuyor.
Libero TV Youtube kanalında Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemine dair bilgiler aktardı.
Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:
"DURSUN ÖZBEK, BATRAKOV İÇİN KİMSEYİ DİNLEMEDİ"
"Batrakov konusunda Başkan Dursun Özbek kimseyi dinlemedi. '30 küsur yaşındaki adamlara bu parayı vermem' dedi ve gitti Batrakov'u aldı. Bugün herhalde Batragov'u aldığı için herkes Dursun Özbek'i alkışlıyordur."
"RUSYA'DA İKİ OYUNCUYU BAKIYORLAR"
"Galatasaray'ın Rusya'dan baktığı iki oyuncu var. Dursun Özbek'in Rusya'da çok iyi dostları var. O transferleri onun bitirmesi daha kolay."
Libero TV Youtube kanalında Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemine dair bilgiler aktardı.
Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:
"DURSUN ÖZBEK, BATRAKOV İÇİN KİMSEYİ DİNLEMEDİ"
"Batrakov konusunda Başkan Dursun Özbek kimseyi dinlemedi. '30 küsur yaşındaki adamlara bu parayı vermem' dedi ve gitti Batrakov'u aldı. Bugün herhalde Batragov'u aldığı için herkes Dursun Özbek'i alkışlıyordur."
"RUSYA'DA İKİ OYUNCUYU BAKIYORLAR"
"Galatasaray'ın Rusya'dan baktığı iki oyuncu var. Dursun Özbek'in Rusya'da çok iyi dostları var. O transferleri onun bitirmesi daha kolay."