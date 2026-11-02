İtalyan basınından Dusan Vlahovic'e olay benzetme

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda bir kez daha puan kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon deplasmanda yalnızca bir galibiyeti bulunan siyah-beyazlıların beraberliği, İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun ülkesinde de gündem oldu.
"BU SORUN HEMEN ÇÖZÜLMELİ"
Virgilio, karşılaşmayı "Beşiktaş'ta Italiano inanamıyor, bir türlü rahat edemiyor: 'Bu sorun hemen çözülmeli'" başlığıyla okuyucularına aktardı.
VLAHOVIC'E BALOTELLI BENZETMESİ
Calciomercato ise Vlahovic'i öne çıkardığı haberinde "Vlahovic yeniden gol attı, bir tokat yedi ve Balotelli gibi 'Neden hep ben?' diye bağırdı: Ancak Italiano'nun Beşiktaş'ı yine takıldı" manşetini kullandı.
"BU SORUN HEMEN ÇÖZÜLMELİ"
Virgilio, karşılaşmayı "Beşiktaş'ta Italiano inanamıyor, bir türlü rahat edemiyor: 'Bu sorun hemen çözülmeli'" başlığıyla okuyucularına aktardı.
VLAHOVIC'E BALOTELLI BENZETMESİ
Calciomercato ise Vlahovic'i öne çıkardığı haberinde "Vlahovic yeniden gol attı, bir tokat yedi ve Balotelli gibi 'Neden hep ben?' diye bağırdı: Ancak Italiano'nun Beşiktaş'ı yine takıldı" manşetini kullandı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü