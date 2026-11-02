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İtalyan basınından Dusan Vlahovic'e olay benzetme

Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın puan kaybı İtalyan basınında da yankı buldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 12:47
Haber: Sporx.com
İtalyan basınından Dusan Vlahovic'e olay benzetme
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Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda bir kez daha puan kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon deplasmanda yalnızca bir galibiyeti bulunan siyah-beyazlıların beraberliği, İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun ülkesinde de gündem oldu.

"BU SORUN HEMEN ÇÖZÜLMELİ"

Virgilio, karşılaşmayı "Beşiktaş'ta Italiano inanamıyor, bir türlü rahat edemiyor: 'Bu sorun hemen çözülmeli'" başlığıyla okuyucularına aktardı.

VLAHOVIC'E BALOTELLI BENZETMESİ

Calciomercato ise Vlahovic'i öne çıkardığı haberinde "Vlahovic yeniden gol attı, bir tokat yedi ve Balotelli gibi 'Neden hep ben?' diye bağırdı: Ancak Italiano'nun Beşiktaş'ı yine takıldı" manşetini kullandı.



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