Beşiktaş'a Leandro Trossard önerisi!

Hürriyet Spor yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ITALIANO'NUN BU SÜREÇTE ZORLANDIĞI KESİN"
"Bir ayda sekiz maçlık yoğun bir fikstürün içinde olan Vincenzo Italiano'nun bu süreçte zorlandığı kesin. Göreve geldiğinden beri yaptığı en önemli dokunuşlardan biri "bek kullanımı" idi, zaten iki golü de öyle buldu. 28'de iç koridora giren Rıdvan. Trossard'a golü attırdı. 47'de de Murillo benzer bir koşuyla Vlahovic'e asist yaptı. Ve bu iki golün avantajını korumaya çalıştılar kalan 43 dakika boyunca. Ve başaramadılar."
"TROSSARD'I 10 NUMARADA DÜŞÜNEMEZ Mİ?"
"Beşiktaş'ın önünde perşembe gecesi kritik bir Celtic deplasmanı var ve eğer Orkun oraya da yetişemeyecekse bu kez Italiano'nun pencere dışında düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Zira Orkun ve Miretti'nin eksikliğinde orta sahadaki akışkanlığı bayağı yitirdiler. Ndidi de Salih'le benzer tipte bir futbolcu olduğu için geçmişteki oyun ritmi yakalanamadı. Italiano acaba Celtic Park'ta Trossard'ı 10 numarada düşünemez mi? Bence ikinci-üçüncü blok bağlantısında bir çözüm olabilir Trossard."
"Bir ayda sekiz maçlık yoğun bir fikstürün içinde olan Vincenzo Italiano'nun bu süreçte zorlandığı kesin. Göreve geldiğinden beri yaptığı en önemli dokunuşlardan biri "bek kullanımı" idi, zaten iki golü de öyle buldu. 28'de iç koridora giren Rıdvan. Trossard'a golü attırdı. 47'de de Murillo benzer bir koşuyla Vlahovic'e asist yaptı. Ve bu iki golün avantajını korumaya çalıştılar kalan 43 dakika boyunca. Ve başaramadılar."
"TROSSARD'I 10 NUMARADA DÜŞÜNEMEZ Mİ?"
"Beşiktaş'ın önünde perşembe gecesi kritik bir Celtic deplasmanı var ve eğer Orkun oraya da yetişemeyecekse bu kez Italiano'nun pencere dışında düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Zira Orkun ve Miretti'nin eksikliğinde orta sahadaki akışkanlığı bayağı yitirdiler. Ndidi de Salih'le benzer tipte bir futbolcu olduğu için geçmişteki oyun ritmi yakalanamadı. Italiano acaba Celtic Park'ta Trossard'ı 10 numarada düşünemez mi? Bence ikinci-üçüncü blok bağlantısında bir çözüm olabilir Trossard."