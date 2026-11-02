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NBA'de Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı attığı maçta Raptors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti.

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calendar 02 Kasım 2026 10:21
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı attığı maçta Raptors'ı yendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Crypto.com Arena'da Raptors'ı konuk eden Lakers, Doncic'in 45 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla ön plana çıktığı karşılaşmada galibiyete ulaştı.

Sezonun 5. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 19 ve Walker Kessler 16 sayı kaydetti.

Raptors'ta ise Scottie Barnes'ın 29 ve RJ Barrett'ın 22 sayısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.

- Celtics'ten üst üste 5. galibiyet

Boston Celtics, Kia Center'da konuk olduğu Orlando Magic'i 108-97 yenerek tamamı art arda olmak üzere 5. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 32 ve Paul George 17 sayıyla oynadı.

Ev sahibi takımda ise Tristan da Silva ve Anthony Black'in 23'er sayısı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.



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